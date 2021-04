Wolfe Wins at Williams Grove

MECHANICSBURG, Penn. (April 23, 2021) — Lucas Wolfe returned to victory lane Friday at Williams Grove Speedway winning the 25-lap main event. The victory was Wolfe’s first of the 2021 season. Justin Peck, Freddie Rahmer, Dylan Cisney, and Kyle Moody rounded out the top five.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday April 23, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 5w-Lucas Wolfe

2. 13-Justin Peck

3. 51-Freddie Rahmer

4. 5c-Dylan Cisney

5. 99m-Kyle Moody

6. 27s-Alan Krimes

7. 39m-Anthony Macri

8. 19-Troy Wagaman

9. 1x-Chad Trout

10. 39-Chase Dietz

11. 24-Kerry Madsen

12. 17b-Steve Buckwalter

13. 55k-Robbie Kendall

14. 12s-Brent Shearer

15. 67-Justin Whittal

16. 11t-Tj Stutts

17. 21-Matt Campbell

18. 98-Jared Esh

19. 44-Dylan Norris

20. 4r-Doug Hammaker

21. 0-Rick Lafferty

22. 49-Bradley Howard

23. 5-Tyler Ross

24. 1w-Brandon Rahmer