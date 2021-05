Short Comes Up Big Against IRA at Wilmot

From Mike Babicz

WILMOT, Wis. (May 1, 2021) – Carson Short of Marion, IL made his first ever visit to Wilmot Raceway and Wisconsin memorable by taking the victory in the Johnny Reimer Tribute 25-lap Bumper to Bumper Auto Parts Interstates Racing Association (IRA) Wilmot opening night main event.

Jake Blackhurst of Hanna City, IL was second with Danny Schlafer of Gibson, WI third.

“I like this track,” said Short. “I have to thank my family and sponsors for getting the car together. We definitely have the next IRA/All Star race at Wilmot on our schedule (June 4).”

Derek Crane of Racine led flag to flag in the 20-lap Autometer/Brewington Electric 20-lap Wingless Sprint Car feature. Bristol’s Chris Klemko was second. Jimmy Sivia of Wintrhop Harbor, IL third. “We just got the car (engine) fired off last night, and as the feature ended my brakes were fading,” said D. Crane. “It’s great to get the opening night win.”

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Saturday May 1, 2021

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Osborn and Son Trucking Qualifying

1. 10W-Mike Reinke, 13.409[18]

2. 73-Scotty Thiel, 13.509[3]

3. 79-Blake Nimee, 13.691[22]

4. 2W-Scott Neitzel, 13.836[17]

5. 25-Danny Schlafer, 13.944[19]

6. 5J-Jeremy Schultz, 13.981[20]

7. 9K-Kyle Schuett, 13.989[10]

8. 39-Jake Blackhurst, 13.995[27]

9. 23-Russel Borland, 14.046[16]

10. 20R-Rob Pribnow, 14.081[7]

11. 4B-Scott Biertzer, 14.142[25]

12. 65-Jordan Goldesberry, 14.322[14]

13. 4TJ-Brian Kristan, 14.499[5]

14. 68-Dave Uttech, 14.596[24]

15. 12-Corbin Gurley, 14.605[28]

16. 14R-Sean Rayhall, 14.627[4]

17. 70-Chris Klemko, 14.638[11]

18. 29L-Brayton Lynch, 14.717[2]

19. 19B-Jack Berger, 14.774[6]

20. 12W-Josh Walter, 14.803[26]

21. 43-Jereme Schroeder, 14.814[9]

22. 4-Bailey Goldesberry, 14.896[21]

23. 4K-Kris Spitz, 15.103[1]

24. 21-Carson Short, 15.231[12]

25. 45-Matt Wiese, 15.883[23]

26. 39D-Mike Decker, 16.035[15]

DNS: 29-Hunter Custer, 16.035

DNS: 26-Al Schlafer, 16.035

TonyStewartStorecom Heat Race #1 (10 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[3]

2. 9K-Kyle Schuett[2]

3. 4TJ-Brian Kristan[5]

4. 10W-Mike Reinke[4]

5. 19B-Jack Berger[7]

6. 4-Bailey Goldesberry[8]

7. 14R-Sean Rayhall[6]

8. 45-Matt Wiese[9]

9. 20R-Rob Pribnow[1]

DNS: 29-Hunter Custer

All Star Performance / AutoMeter Heat Race #2 (10 Laps)

1. 4B-Scott Biertzer[1]

2. 73-Scotty Thiel[4]

3. 39-Jake Blackhurst[2]

4. 25-Danny Schlafer[3]

5. 12W-Josh Walter[7]

6. 4K-Kris Spitz[8]

7. 68-Dave Uttech[5]

8. 70-Chris Klemko[6]

9. 39D-Mike Decker[9]

Vahlco Wheels / DMI Diversified Machine Inc Heat Race #3 (10 Laps)

1. 21-Carson Short[8]

2. 23-Russel Borland[2]

3. 79-Blake Nimee[4]

4. 65-Jordan Goldesberry[1]

5. 5J-Jeremy Schultz[3]

6. 12-Corbin Gurley[5]

7. 43-Jereme Schroeder[7]

8. 29L-Brayton Lynch[6]

DNS: 26-Al Schlafer

Dash #1 (4 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[2]

2. 39-Jake Blackhurst[1]

3. 73-Scotty Thiel[3]

4. 2W-Scott Neitzel[4]

5. 5J-Jeremy Schultz[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[2]

2. 21-Carson Short[3]

3. 25-Danny Schlafer[5]

4. 23-Russel Borland[4]

5. 4B-Scott Biertzer[1]

Bumper to Bumper Auto Parts and Service Centers A-Main (30 Laps)

1. 21-Carson Short[4]

2. 39-Jake Blackhurst[3]

3. 25-Danny Schlafer[6]

4. 2W-Scott Neitzel[7]

5. 73-Scotty Thiel[5]

6. 5J-Jeremy Schultz[9]

7. 79-Blake Nimee[2]

8. 12-Corbin Gurley[15]

9. 4K-Kris Spitz[17]

10. 9K-Kyle Schuett[1]

11. 65-Jordan Goldesberry[12]

12. 12W-Josh Walter[14]

13. 23-Russel Borland[8]

14. 19B-Jack Berger[13]

15. 4TJ-Brian Kristan[11]

16. 4-Bailey Goldesberry[16]

17. 14R-Sean Rayhall[19]

18. 68-Dave Uttech[18]

19. 43-Jereme Schroeder[20]

20. 45-Matt Wiese[23]

21. 4B-Scott Biertzer[10]

22. 70-Chris Klemko[21]

23. 29L-Brayton Lynch[22]

24. 39D-Mike Decker[24]

AutoMeter Wisconsin WingLESS Sprints

All Star Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-Tim Cox[1]

2. 9X-Mike Sullivan[7]

3. 01-Chris Dodd[8]

4. 39-William Huck[9]

5. 70H-Tate Hensley[11]

6. 6B-Vince Bartolotta[6]

7. 00-Paul Shaffer[4]

8. 11-Daniel Walldan[2]

9. 29J-Ralphie Johnson[10]

10. 4-Jordan Paulsen[5]

11. 38-Allen Hafford[3]

Vahlco Wheels Heat Race #2 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[2]

2. 7X-Ryan Marshall[3]

3. 22-Greg Alt[1]

4. 61-Zach Hansen[4]

5. 20-Natalie Klemko[5]

6. 29OG-Tom Eller[8]

7. 99J-Seth Johnson[6]

8. 66-Denny Smith[7]

9. 47-Chance Ciskowski[9]

10. 52M-David Mikulski[11]

11. 17M-Matt Rypel[10]

AutoMeter Heat Race #3 (8 Laps)

1. 50-Rusty Egan[4]

2. 19X-Nathan Crane[2]

3. 19K-Derek Crane[7]

4. 54-Scott Grissom[1]

5. 15-Dan Wade[3]

6. 14AJ-BG Wood[5]

7. 41-Dennis Spitz[8]

8. 7-Trinity Uttech[10]

9. 17-Darren Ihrke[6]

10. 36-Billy Hafford[9]

Diversified Machine Inc / DMI Heat Race #4 (8 Laps)

1. 5-Brian Kristan[1]

2. 14Z-Ryan Zielski[3]

3. 91-Jimmy Sivia[8]

4. 12-Shawn Swim[4]

5. 22S-Brian Strane[5]

6. 89-George Gaertner Jr[6]

7. 9-Greg Olsen[2]

8. 7D-Josh Davidson[9]

9. O9-Clayton Rossmann[7]

10. 29-Bryce Andrews[10]

Behling Racing Equipment B-Main #1 (10 Laps)

1. 20-Natalie Klemko[1]

2. 15-Dan Wade[2]

3. 99J-Seth Johnson[5]

4. 89-George Gaertner Jr[3]

5. 7-Trinity Uttech[4]

6. 00-Paul Shaffer[6]

7. 47-Chance Ciskowski[8]

8. 11-Daniel Walldan[9]

9. O9-Clayton Rossmann[10]

10. 66-Denny Smith[7]

11. 36-Billy Hafford[11]

12. 17M-Matt Rypel[12]

Behling Racing Equipment B-Main #2 (10 Laps)

1. 22S-Brian Strane[1]

2. 9-Greg Olsen[6]

3. 14AJ-BG Wood[3]

4. 6B-Vince Bartolotta[2]

5. 38-Allen Hafford[12]

6. 7D-Josh Davidson[5]

7. 52M-David Mikulski[9]

8. 29-Bryce Andrews[10]

9. 17-Darren Ihrke[8]

10. 29J-Ralphie Johnson[7]

11. 4-Jordan Paulsen[11]

12. 41-Dennis Spitz[4]

AutoMeter A-Main (20 Laps)

1. 19K-Derek Crane[1]

2. 70-Chris Klemko[4]

3. 91-Jimmy Sivia[5]

4. 01-Chris Dodd[6]

5. 14Z-Ryan Zielski[12]

6. 40-Tim Cox[10]

7. 9X-Mike Sullivan[8]

8. 7X-Ryan Marshall[11]

9. 50-Rusty Egan[7]

10. 9-Greg Olsen[22]

11. 70H-Tate Hensley[2]

12. 61-Zach Hansen[15]

13. 54-Scott Grissom[18]

14. 22-Greg Alt[14]

15. 99J-Seth Johnson[23]

16. 29OG-Tom Eller[17]

17. 22S-Brian Strane[20]

18. 14AJ-BG Wood[24]

19. 15-Dan Wade[21]

20. 20-Natalie Klemko[19]

21. 19X-Nathan Crane[13]

22. 39-William Huck[3]

23. 5-Brian Kristan[9]

24. 12-Shawn Swim[16]