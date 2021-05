Sodeman Wins at Tri-City Raceway Park

FRANKLIN, Penn. (May 16, 2021) — Jack Sodeman Jr. won the sprint car feature Sunday at Tri-City Raceway Park. The win was Sodeman’s second of the 2021 season at Tri-City. Matt Farnham, Brandon Matus, Brent Matus, and Kyle Colwell rounded out the top five.

Tri-City Raceway Park

Frankling, Pennsylvania

Sunday May 16, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 12-Darrin Gallagher

2. 23JR-Jack Sodeman Jr

3. 31C-Chase Methenay

4. 80Jr-Kyle Colwell

5. 35w-Jeremy Weaver

6. 33-Brent Matus

7. 4J-Jacob Gomola

Heat Race #2:

1. 7NY – Matt Farnham

2. 2 – AJ Flick

3. 13 – Brandon Matus

4. 29 – Logan McCandless

5. 5 – Bob McMillin

6. 76 – Davey Jones

7. 56 – Steve Cousins

A-Main:

1. 23JR-Jack Sodeman Jr

2. 7NY-Matt Farnham

3. 13-Brandon Matus

4. 33-Brent Matus

5. 80Jr-Kyle Colwell

6. 5-Bob McMillin

7. 31C-Chase Methenay

8. 12-Darrin Gallagher

9. 2-AJ Flick

10. 29-Logan McCandless

11. 4J-Jacob Gomola

12. 76-Davey Jones

13. 56-Steve Cousins

14. 35w-Jeremy Weaver