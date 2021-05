Irwin Sweeps the Weekend With GLTS

CRYSTAL, Mich. (May 30, 2021) — Steve Irwin picked up his second victory of the weekend with the Great Lakes Traditional Sprints Sunday at Crystal Motor Speedway. Irwin outran front row starters Keith Sheffer Jr. and Mike Astrauskas to the finish line. Max Frank and Mike Galadja rounded out the top five.

Great Lakes Traditional Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, Michigan

Sunday, May 30, 2021

Qualifying (2 Laps)

1. 0-Steve Irwin, 14.905

2. 3A-Mike Astrauskas, 15.490

3. 11L-Travis LaCombe, 15.828

4. 33-RJ Payne, 15.863

5. 89-Chris Pobanz, 15.879

6. 86-Keith Sheffer Jr, 15.985

7. 24-Danny Sams III, 16.016

8. 2-Mike Galadja, 16.186

9. 25-Max Frank, 16.217

10. 5M-Mike Moore, 16.282

11. 2B-Tyler Bearden, 16.366

12. 00-Joseph (Joey) Irwin, 16.478

13. 10S-Jay Steinebach, 16.548

14. 56-Mark Irwin, 16.574

15. 4G-Kent Gardner, 16.588

16. 3T-Tank Brakenberry, 16.671

17. 2T-Ralph Brakenberry, 17.205

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24-Danny Sams III[2]

2. 0-Steve Irwin[4]

3. 5M-Mike Moore[1]

4. 10S-Jay Steinebach[5]

5. 33-RJ Payne[3]

6. 3T-Tank Brakenberry[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3A-Mike Astrauskas[4]

2. 2-Mike Galadja[2]

3. 2B-Tyler Bearden[1]

4. 89-Chris Pobanz[3]

5. 56-Mark Irwin[5]

6. 2T-Ralph Brakenberry[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 25-Max Frank[2]

2. 86-Keith Sheffer Jr[3]

3. 00-Joseph (Joey) Irwin[1]

4. 11L-Travis LaCombe[4]

5. 4G-Kent Gardner[5]

A-Main (25 Laps)

1. 0-Steve Irwin[3]

2. 86-Keith Sheffer Jr[1]

3. 3A-Mike Astrauskas[2]

4. 25-Max Frank[4]

5. 2-Mike Galadja[6]

6. 24-Danny Sams III[5]

7. 89-Chris Pobanz[11]

8. 11L-Travis LaCombe[12]

9. 2B-Tyler Bearden[8]

10. 10S-Jay Steinebach[10]

11. 00-Joseph (Joey) Irwin[9]

12. 56-Mark Irwin[14]

13. 5M-Mike Moore[7]

14. 2T-Ralph Brakenberry[17]

15. 4G-Kent Gardner[15]

16. 3T-Tank Brakenberry[16]

17. 33-RJ Payne[13]