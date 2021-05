Timms Wins $10,000 at Lake Ozark Speedway

ELDON, Mo. (May 30, 2021) — Ryan Timms was victorious Sunday night during the Memorial Day Weekend Sprint Nationals presented by The Driver’s Project at Lake Ozark Speedway. J.J. Hickle, Dylan Westbrook, Ayrton Gennetten, and Brenham Crouch rounded out the top five.

ASCS National Tour / ASCS Warrior Region

Memorial Day Weekend Sprint Nationals presented by The Driver’s Project

Lake Ozark Speedway

Eldon, Missouri

Sunday, May 30, 2021

Qualifying (3 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook, 12.256[20]

2. 21H-Brian Brown, 12.257[7]

3. 9-Chase Randall, 12.298[38]

4. 22-Kaleb Johnson, 12.311[11]

5. 77X-Alex Hill, 12.341[32]

6. 52-Blake Hahn, 12.358[28]

7. 28-Scott Bogucki, 12.373[30]

8. 23-Seth Bergman, 12.375[8]

9. 6-Bryan Grimes, 12.375[24]

10. 1-Brenham Crouch, 12.401[4]

11. 95-Matt Covington, 12.402[25]

12. 3-Ayrton Gennetten, 12.414[5]

13. 11A-Austin O’Neal, 12.423[31]

14. 63-JJ Hickle, 12.427[19]

15. 7M-Chance Morton, 12.443[37]

16. 11-Roger Crockett, 12.466[39]

17. 21-Gunner Ramey, 12.478[35]

18. 9JR-Derek Hagar, 12.485[16]

19. 5T-Ryan Timms, 12.497[9]

20. 8M-Kade Morton, 12.547[12]

21. 19-Colby Thornhill, 12.555[21]

22. 22S-Slater Helt, 12.568[34]

23. 28V-Luke Verardi, 12.574[29]

24. 14E-Kyle Bellm, 12.582[23]

25. 55B-Brandon Anderson, 12.594[6]

26. 24-Garet Williamson, 12.603[14]

27. 2-Chase Porter, 12.637[36]

28. 17B-Ryan Bickett, 12.726[26]

29. 35L-Cody Ledger, 12.730[3]

30. 1X-Tim Crawley, 12.779[33]

31. 187-Landon Crawley, 12.783[27]

32. 0-Corey Nelson, 12.848[2]

33. 21K-Kevin Hinkle, 12.919[22]

34. 4-Evan Martin, 12.964[15]

35. 85-Forrest Sutherland, 13.038[17]

36. 44-Jared Sewell, 13.297[10]

37. 2X-Jason Billups, 13.617[13]

38. 88-Travis Reber, 14.094[18]

39. 41-Colton Hardy[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[5]

2. 23-Seth Bergman[3]

3. 35L-Cody Ledger[7]

4. 3-Ayrton Gennetten[2]

5. 1-Brenham Crouch[1]

6. 0-Corey Nelson[8]

7. 55B-Brandon Anderson[6]

8. 41-Colton Hardy[10]

9. 21H-Brian Brown[4]

DNS: 44-Jared Sewell

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22-Kaleb Johnson[3]

2. 63-JJ Hickle[2]

3. 47X-Dylan Westbrook[4]

4. 9JR-Derek Hagar[1]

5. 24-Garet Williamson[6]

6. 4-Evan Martin[7]

7. 8M-Kade Morton[5]

8. 85-Forrest Sutherland[8]

9. 88-Travis Reber[10]

10. 2X-Jason Billups[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 95-Matt Covington[1]

2. 52-Blake Hahn[4]

3. 28-Scott Bogucki[3]

4. 6-Bryan Grimes[2]

5. 14E-Kyle Bellm[7]

6. 28V-Luke Verardi[6]

7. 187-Landon Crawley[9]

8. 17B-Ryan Bickett[8]

9. 21K-Kevin Hinkle[10]

10. 19-Colby Thornhill[5]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11A-Austin O’Neal[2]

2. 9-Chase Randall[4]

3. 7M-Chance Morton[1]

4. 77X-Alex Hill[3]

5. 22S-Slater Helt[5]

6. 21-Gunner Ramey[6]

7. 1X-Tim Crawley[7]

8. 2-Chase Porter[8]

DNS: 11-Roger Crockett

Dash #1 (5 Laps)

1. 23-Seth Bergman[1]

2. 5T-Ryan Timms[3]

3. 63-JJ Hickle[4]

4. 22-Kaleb Johnson[2]

5. 47X-Dylan Westbrook[5]

6. 1-Brenham Crouch[6]

Dash #2 (5 Laps)

1. 9-Chase Randall[1]

2. 52-Blake Hahn[2]

3. 95-Matt Covington[3]

4. 28-Scott Bogucki[6]

5. 77X-Alex Hill[4]

6. 11A-Austin O’Neal[5]

B-Main (15 Laps)

1. 21-Gunner Ramey[1]

2. 8M-Kade Morton[2]

3. 55B-Brandon Anderson[6]

4. 41-Colton Hardy[9]

5. 28V-Luke Verardi[5]

6. 4-Evan Martin[4]

7. 187-Landon Crawley[7]

8. 17B-Ryan Bickett[11]

9. 2-Chase Porter[12]

10. 19-Colby Thornhill[16]

11. 85-Forrest Sutherland[10]

12. 0-Corey Nelson[3]

13. 21K-Kevin Hinkle[14]

14. 88-Travis Reber[13]

15. 2X-Jason Billups[15]

16. 1X-Tim Crawley[8]

DNS: 21H-Brian Brown

DNS: 11-Roger Crockett

DNS: 44-Jared Sewell

A-Main (30 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[3]

2. 63-JJ Hickle[5]

3. 47X-Dylan Westbrook[9]

4. 3-Ayrton Gennetten[15]

5. 1-Brenham Crouch[11]

6. 9JR-Derek Hagar[16]

7. 55B-Brandon Anderson[23]

8. 24-Garet Williamson[19]

9. 7M-Chance Morton[14]

10. 22S-Slater Helt[20]

11. 77X-Alex Hill[10]

12. 21-Gunner Ramey[21]

13. 19-Colby Thornhill[26]

14. 41-Colton Hardy[24]

15. 8M-Kade Morton[22]

16. 22-Kaleb Johnson[7]

17. 35L-Cody Ledger[13]

18. 28-Scott Bogucki[8]

19. 6-Bryan Grimes[17]

20. 52-Blake Hahn[4]

21. 17B-Ryan Bickett[25]

22. 23-Seth Bergman[1]

23. 9-Chase Randall[2]

24. 95-Matt Covington[6]

25. 11A-Austin O’Neal[12]

26. 14E-Kyle Bellm[18]