Hopkins Wins Sprint Car Feature at Paragon

PARAGON, Ind. (June 3, 2021) — A.J. Hopkins won the non-wing sprint car feature Thursday night at Paragon Speedway. Logan Seavey, Charles Davis Jr, Jadon Rogers, and Jason McDougal rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Thursday June 3, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 47-Charles Davis Jr[2]

2. P8-Andrew Prather[3]

3. 9Z-Zack Pretorius[4]

4. 14-Jadon Rogers[5]

5. 23-Colin Parker[1]

6. 410-Brady Bacon[9]

7. 53-Brayden Fox[8]

8. 5T-Tye Mihocko[6]

9. 34-Parker Frederickson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5L-Logan Seavey[2]

2. 33-Jake Scott[4]

3. 81G-Chase Jones[1]

4. 04-AJ Hopkins[5]

5. 16B-Harley Burns[3]

6. 5X-Alex Banales[6]

7. 97-Austin Nigh[8]

8. 71B-Braxton Cummings[7]

9. 9-Jim Tribby[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17GP-Jason McDougal[1]

2. 17-Nick Bilbee[3]

3. 22-Brandon Spencer[2]

4. OG-Kyle Shipley[4]

5. 6S-Josh Cunningham[5]

6. 83-Carl Rhuebottom[7]

7. 1J-William Johnson[8]

8. 11L-Ricky Lewis[6]

A-Main

1. 04-AJ Hopkins[11]

2. 5L-Logan Seavey[1]

3. 47-Charles Davis Jr[2]

4. 14-Jadon Rogers[10]

5. 17GP-Jason McDougal[3]

6. 410-Brady Bacon[16]

7. 33-Jake Scott[5]

8. 17-Nick Bilbee[6]

9. 23-Colin Parker[13]

10. 5T-Tye Mihocko[22]

11. 6S-Josh Cunningham[15]

12. 97-Austin Nigh[20]

13. 22-Brandon Spencer[9]

14. 71B-Braxton Cummings[23]

15. 9Z-Zack Pretorius[7]

16. 81G-Chase Jones[8]

17. 16B-Harley Burns[14]

18. 5X-Alex Banales[17]

19. OG-Kyle Shipley[12]

20. 11L-Ricky Lewis[24]

21. 34-Parker Frederickson[25]

22. 9-Jim Tribby[26]

23. P8-Andrew Prather[4]

24. 83-Carl Rhuebottom[18]

25. 1J-William Johnson[21]

26. 53-Brayden Fox[19]