Balog Score First Career All Star Victory at Plymouth Dirt Track

PLYMOUTH, Wisc. (June 5, 2021) — Bill Balog added a Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 feature victory to his resume Saturday night at the Plymouth Dirt Track. Balog, a 10 time Interstate Racing Association champion, dominated the 30-lap main event from the pole position. Balog’s first career All Star win was his second feature win overall during the 2021 season. Ian Madsen, Rico Abreu, Spencer Bayston, and Tyler Courtney rounded out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Saturday, June 5, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 17B-Bill Balog, 11.357[9]

2. 91-Kyle Reinhardt, 11.469[7]

3. 4-Cap Henry, 11.488[3]

4. 10-Zeb Wise, 11.536[4]

5. 21-Carson Short, 11.536[5]

6. 24-Rico Abreu, 11.672[12]

7. 11-Ian Madsen, 11.680[34]

8. 39-Jake Blackhurst, 11.696[16]

9. 5-Paul McMahan, 11.701[21]

10. 7BC-Tyler Courtney, 11.729[36]

11. 5J-Jeremy Schultz, 11.737[27]

12. 13-Spencer Bayston, 11.741[26]

13. 73-Scotty Thiel, 11.764[31]

14. 14R-Sean Rayhall, 11.784[2]

15. 49-Josh Schneiderman, 11.815[24]

16. 2W-Scott Neitzel, 11.819[1]

17. 8M-TJ Michael, 11.845[29]

18. 51B-Joe B Miller, 11.881[18]

19. 20R-Rob Pribnow, 11.906[11]

20. 55-Hunter Schuerenberg, 11.913[25]

21. 9K-Kyle Schuett, 11.954[30]

22. 65-Jordan Goldesberry, 12.002[15]

23. 68-Dave Uttech, 12.029[8]

24. 26-Cory Eliason, 12.037[13]

25. 07-Skylar Gee, 12.047[28]

26. 4K-Kris Spitz, 12.106[20]

27. 23-Russel Borland, 12.172[23]

28. 79-Blake Nimee, 12.201[35]

29. 29-Hunter Custer, 12.211[6]

30. 97-Greg Wilson, 12.229[22]

31. 25-Danny Schlafer, 12.314[33]

32. 4TJ-Brian Kristan, 12.359[32]

33. 12W-Josh Walter, 12.380[14]

34. 43-Jereme Schroeder, 12.649[10]

35. 18S-Bryce Schmitt, 12.733[19]

36. 7R-Andy Rein, 13.480[17]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Cap Henry[2]

2. 10-Zeb Wise[1]

3. 17B-Bill Balog[4]

4. 21-Carson Short[5]

5. 91-Kyle Reinhardt[3]

6. 68-Dave Uttech[8]

7. 29-Hunter Custer[9]

8. 14R-Sean Rayhall[6]

DNS: 2W-Scott Neitzel

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[2]

2. 24-Rico Abreu[4]

3. 20R-Rob Pribnow[1]

4. 26-Cory Eliason[6]

5. 39-Jake Blackhurst[3]

6. 65-Jordan Goldesberry[5]

7. 12W-Josh Walter[7]

8. 43-Jereme Schroeder[8]

9. 7R-Andy Rein[9]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 13-Spencer Bayston[2]

2. 5J-Jeremy Schultz[3]

3. 55-Hunter Schuerenberg[5]

4. 49-Josh Schneiderman[1]

5. 5-Paul McMahan[4]

6. 23-Russel Borland[7]

7. 4K-Kris Spitz[6]

8. 18S-Bryce Schmitt[9]

9. 97-Greg Wilson[8]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[3]

2. 11-Ian Madsen[4]

3. 8M-TJ Michael[1]

4. 9K-Kyle Schuett[5]

5. 07-Skylar Gee[6]

6. 25-Danny Schlafer[8]

7. 4TJ-Brian Kristan[9]

8. 79-Blake Nimee[7]

9. 73-Scotty Thiel[2]

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 17B-Bill Balog[2]

2. 13-Spencer Bayston[3]

3. 91-Kyle Reinhardt[1]

4. 10-Zeb Wise[4]

5. 51B-Joe B Miller[5]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 11-Ian Madsen[1]

2. 5-Paul McMahan[3]

3. 7BC-Tyler Courtney[4]

4. 24-Rico Abreu[2]

5. 4-Cap Henry[5]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 29-Hunter Custer[7]

3. 97-Greg Wilson[14]

4. 68-Dave Uttech[3]

5. 23-Russel Borland[4]

6. 4K-Kris Spitz[6]

7. 43-Jereme Schroeder[11]

8. 12W-Josh Walter[9]

9. 79-Blake Nimee[10]

10. 2W-Scott Neitzel[13]

11. 4TJ-Brian Kristan[8]

12. 18S-Bryce Schmitt[12]

13. 7R-Andy Rein[15]

14. 14R-Sean Rayhall[1]

15. 25-Danny Schlafer[5]

DNS: 73-Scotty Thiel

FloRacing A-Main (30 Laps)

1. 17B-Bill Balog[1]

2. 11-Ian Madsen[2]

3. 24-Rico Abreu[8]

4. 13-Spencer Bayston[3]

5. 7BC-Tyler Courtney[6]

6. 5-Paul McMahan[4]

7. 26-Cory Eliason[18]

8. 91-Kyle Reinhardt[5]

9. 4-Cap Henry[10]

10. 55-Hunter Schuerenberg[14]

11. 10-Zeb Wise[7]

12. 51B-Joe B Miller[9]

13. 21-Carson Short[15]

14. 5J-Jeremy Schultz[11]

15. 65-Jordan Goldesberry[21]

16. 20R-Rob Pribnow[13]

17. 8M-TJ Michael[12]

18. 39-Jake Blackhurst[19]

19. 97-Greg Wilson[23]

20. 07-Skylar Gee[20]

21. 49-Josh Schneiderman[16]

22. 9K-Kyle Schuett[17]

23. 68-Dave Uttech[24]

24. 29-Hunter Custer[22]