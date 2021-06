Howard Moore Wins USCS Feature at Thunderhill Raceway

SUMMERTOWN, Tenn. (June 26, 2021) — Howard Moore won the United Sprint Car Series feature Saturday at Thunderhill Raceway. Moore started on the pole and held off Dale Howard for the victory. Terry Gray, Landon Britt, and Slater Helt rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Thunderhill Raceway

Sumemrtown, Tennessee

Saturday, June 26, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3-Howard Moore[4]

2. 47-Dale Howard[5]

3. 10-Terry Gray[8]

4. 10K-Dewayne White[1]

5. 7E-Eric Gunderson[2]

6. 22-Bubba Jones[3]

7. 7D-Donnie Goodwin[9]

8. 7J-Gregg Jones[7]

9. 100-Wade Buttrey[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10L-Landon Britt[2]

2. 22S-Slater Helt[1]

3. 1X-Brent Crews[7]

4. 4-Danny Smith[3]

5. 10M-Morgan Turpen[4]

6. 43-Terry Witherspoon[8]

7. 28-Jeff Willingham[5]

8. 43J-Johnny Wright Jr[6]

Dash #1 (6 Laps)

1. 3-Howard Moore[2]

2. 47-Dale Howard[1]

3. 1X-Brent Crews[4]

4. 10-Terry Gray[3]

5. 10M-Morgan Turpen[5]

6. 28-Jeff Willingham[6]

A-Main (30 Laps)

1. 3-Howard Moore[1]

2. 47-Dale Howard[3]

3. 10-Terry Gray[5]

4. 10L-Landon Britt[2]

5. 22S-Slater Helt[6]

6. 4-Danny Smith[7]

7. 10M-Morgan Turpen[9]

8. 10K-Dewayne White[8]

9. 28-Jeff Willingham[13]

10. 7D-Donnie Goodwin[12]

11. 22-Bubba Jones[15]

12. 100-Wade Buttrey[16]

13. 7J-Gregg Jones[14]

14. 43-Terry Witherspoon[10]

15. 43J-Johnny Wright Jr[17]

16. 1X-Brent Crews[4]

17. 7E-Eric Gunderson[11]