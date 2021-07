Jason Martin Wins Wheatshocker Nationals

HAYES, Ks. (July 11, 2021) — Jason Martin won the 2021 edition of the Wheatshocker Nationals Sunday night at RPM Speedway for the United Rebel Sprint Series. The victory was Martin’s second Wheahshocker title. Zach Blurton, Luke Cranston, Ty Williams, and Jeremy Huish rounded out the top five.

United Rebel Sprint Series

RPM Speedway

Hayes, Kansas

Sunday, July 11, 2021

Feature:

1. Jason Martin

2. Zach Blurton

3. Luke Cranston

4. Ty Williams

5. Jeremy Huish

6. Taylor Velasquez

7. Koby Walters

8. Jordan Knight

9. Jed Werner

10. Kyler Johnson

11. Jon Freeman

12. Scott Cochran

13. Shane Sundquist

14. Tyler Knight

15. Jake Martens

16. Connor Atkinson

17. Aaron Ploussard

18. Chad Salem

19. Fred Holz

20. Steven Richardson

21. Darren Berry

22. Cash Beeson