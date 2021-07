Freddie Rahmer Wins Tune Up Feature at Williams Grove Speedway

MECHANICSBURG, Penn. (July 16, 2021) — Freddie Rahmer won Diamond Series World of Outlaws Tune Up Race Friday night at Williams Grove Speedway. Rahmer was dominant during the 25-lap feature winning by 2.567 seconds for a $6,000 payday over Lucas Wolfe, Lance Dewease, T.J. Stutts, and Alan Krimes.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday, July 16, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Fast Qualifier: Dylan Cisney, 16.936

Heat Race #1

1. 2-Dylan Cisney

2. 69k-Lance Dewease

3. 27s-Alan Krimes

4. 27-Devon Borden

5. 5-Tyler Ross

6. 4l-Dwight Leppo

7. 23-Chris Arnold

8. 49h-Bradley Howard

9. 23z-Todd Zinn

Heat Race #2

1. 07-Skylar Gee

2. 51-Freddie Rahmer

3. 1w-Aaron Bollinger

4. 67-Justin Whittal

5. 39-Chase Dietz

6. 4r-Doug Hammaker

7. 17b-Steve Buckwalter

8. 25-Tyler Bear

Heat Race #3

1. 5w-Lucas Wolfe

2. 11t-T.J. Stutts

3. 1x-Chad Trout

4. 21-Matt Campbell

5. 55k-Robbie Kendall

6. 44-Dylan Norris

7. 12d-Steven Downs

8. 99m-Kyle Moody

Dash

1. 2-Dylan Cisney

2. 51-Freddie Rahmer

3. 11t-Tj Stutts

4. 5w-Lucas Wolfe

5. 07-Skylar Gee

6. 69k-Lance Dewease

Feature

1. 51-Freddie Rahmer

2. 5w-Lucas Wolfe

3. 69k-Lance Dewease

4. 11t-T.J. Stutts

5. 27s-Alan Krimes

6. 07-Skylar Gee

7. 39-Chase Dietz

8. 1x-Chad Trout

9. 5-Tyler Ross

10. 21-Matt Campbell

11. 17b-Steve Buckwalter

12. 67-Justin Whittal

13. 23-Chris Arnold

14. 27-Devon Borden

15. 1w-Aaron Bollinger

16. 44-Dylan Norris

17. 25-Tyler Bear

18. 12d-Steven Downs

19. 2-Dylan Cisney

20. 4l-Dwight Leppo

21. 49h-Bradley Howard

22. 55k-Robbie Kendall

23. 4r-Doug Hammaker

24. 99m-Kyle Moody

25. 23z-Todd Zinn