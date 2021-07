Sunshine Beams During Daytime at the Kings Royal

ROSSBURG, Ohio (July 17, 2021) — Tyler Courtney picked up the biggest victory of his career Saturday afternoon winning the 38th Kings Royal at Eldora Speedway. More on this race to come.

38th Kings Royal

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, July 17, 2021

Qualifying (Held July 15):

1. 21-Brian Brown, 13.326

2. 10B-Dave Blaney, 13.345

3. 41-Carson Macedo, 13.401

4. 1S-Logan Schuchart, 13.418

5. 7BC-Tyler Courtney, 13.478

6. 14-Kerry Madsen, 13.484

7. 5-Paul McMahan, 13.499

8. 48-Danny Dietrich, 13.558

9. 57-Kyle Larson, 13.577

10. 24-Rico Abreu, 13.598

11. 10-Zeb Wise, 13.623

12. 83-Aaron Reutzel, 13.651

13. 26-Cory Eliason, 13.659

14. 15-Donny Schatz, 13.671

15. 17B-Bill Balog, 13.725

16. 101-Lachlan McHugh, 13.748

17. 42-Sye Lynch, 13.758

18. 55V-C.J. Leary, 13.767

19. 39-Daryn Pittman, 13.774

20. 5T-Travis Philo, 13.798

21. 49-Brad Sweet, 13.815

22. 2-David Gravel, 13.832

23. 49D-Shawn Dancer, 13.867

24. 13-Justin Peck, 13.870

25. 55-Hunter Schuerenberg, 13.877

26. 18-Giovanni Scelzi, 13.889

27. 22-Jac Haudenschild, 13.904

28. 9JR-Derek Hagar, 13.907

29. 12N-Joey Saldana, 13.950

30. 17-Sheldon Haudenschild, 13.963

31. 9-James McFadden, 13.968

32. 15X-Sam Hafertepe Jr., 13.977

33. 11-Spencer Bayston, 13.994

34. 7S-Jason Sides, 13.998

35. 19-Parker Price-Miller, 14.020

36. 19M-Brent Marks, 14.021

37. 3Z-Brock Zearfoss, 14.107

38. 7-John Carney, 14.123

39. 71-Anthony Macri, 14.136

40. 49X-Ian Madsen, 14.154

41. 29-D.J. Foos, 14.158

42. 11K-Kraig Kinser, 14.195

43. 11N-Harli White, 14.250

44. 1A-Jacob Allen, 14.281

45. 2C-Wayne Johnson, 14.290

46. 91-Kyle Reinhardt, 14.298

47. 70-Henry Malcuit, 14.339

48. 22M-Dan McCarron, 14.341

49. 18-Bryce Schmidt, 14.476

50. 19-Paige Polyak, 14.482

51. 70-Carson Short, 14.499

52. 25R-Jordan Ryan, 14.510

53. 97-Greg Wilson, 14.532

54. 47M-Marcus Dumesny, 14.622

55. 83X-Nate Reeser, 14.753

56. 4X-Bradley Ashford, 15.387

57. 23-Jordan Harble, 15.725

58. 18X-Cole Macedo, 13.843 (DQ’ed due to nose wing infraction)

59. 3J-Trey Jacobs, NT

60. 6-Ryan Smith, NT

61. 28-Tim Shaffer, NT

Heat Race #1 (10 Laps, Held July 15):

1. 39-Daryn Pittman

2. 26-Cory Eliason

3. 21-Brian Brown

4. 5-Paul McMahan

5. 3Z-Brock Zearfoss

6. 55-Hunter Schuerenberg

7. 18X-Cole Macedo

8. 11N-Harli White

9. 18S-Bryce Schmidt

10. 83X-Nate Reeser

11. 9-James McFadden

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps):

1. 15-Donny Schatz

2. 48-Danny Dietrich

3. 18-Giovanni Scelzi

4. 5T-Travis Philo

5. 10B-Dave Blaney

6. 1A-Jacob Allen

7. 15H-Sam Haferepe Jr.

8. 19P-Paige Polyak

9. 4X-Bradley Ashford

DNS: 7-John Carney

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps):

1. 49-Brad Sweet

2. 17B-Bill Balog

3. 41-Carson Macedo

4. 11-Spencer Bayston

5. 57-Kyle Larson

6. 22-Jac Haudenschild

7. 2C-Wayne Johnson

8. 70-Carson Short

9. 71-Anthony Macri

10. 23-Jordan Harble

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps):

1. 2-David Gravel

2. 1S-Logan Schuchart

3. 24-Rico Abreu

4. 101-Lachlan McHugh

5. 49X-Ian Madsen

6. 91-Kyle Reinhardt

7. 7S-Jason Sides

8. 9JR-Derek Hagar

9. 3J-Trey Jacobs

10. 25R-Jordan Ryan

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps):

1. 7BC-Tyler Courtney

2. 42-Sye Lynch

3. 49D-Shawn Dancer

4. 12N-Joey Saldana

5. 19-Parker Price-Miller

6. 10-ZebWise

7. 29-D.J. Foos

8. 6-Ryan Smith

9. 70M-Henry Malcuit

10. 97-Greg Wilson

(First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (10 Laps):

1. 13-Justin Peck

2. 14-Kerry Madsen

3. 11K-Kraig Kinser

4. 17-Sheldon Haudenschild

5. 47N-Marcus Dumesny

6. 55V-C.J. Leary

7. 28-Tim Shaffer

8. 83-Aaron Reutzel

9. 22M-Dan McCarron

10. 19M-Brent Marks

(First three finishers transferred to the A-Main)

C-Main (12 Laps):

1. 9JR-Derek Hagar

2. 28-Tim Shaffer

3. 71-Anthony Macri

4. 9-James McFadden

5. 15H-Sam Hafertepe Jr.

6. 7S-Jason Sides

7. 2C-Wayne Johnson

8. 29-D.J. Foose

9. 25R-Jordan Ryan

10. 11N-Harli White

11. 3J-Trey Jacobs

12. 23-Jordan Harble

13. 22M-Dan McCarron

14. 70M-Henry Malcuit

15. 83X-Nate Reeser

16. 97-Greg Wilson

17. 18X-Cole Macedo

18. 70-Carson Short

19. 19P-Paige Polyak

DNS: 19M-Brent Marks

DNS: 7-John Carney

(First Six Finishers transferred to the B-Main)

B-Main:

1. 101-Lachlan McHugh

2. 11-Spencer Bayston

3. 17-Sheldon Haudenschild

4. 3Z-Brock Zearfoss

5. 12N-Joey Saldana

6. 55-Hunter Schuerenberg

7. 49X-Ian Madsen

8. 19-Parker Price-Miller

9. 71-Anthony Macri

10. 22-Jac Haudenschild

11. 55V-C.J. Leary

12. 9JR-Derek Hagar

13. 9-James McFadden

14. 91-Kyle Reinhardt

15. 47N-Marcus Dumesny

16. 7S-Jason Sides

17. 1A-Jacob Allen

18. 5T-Travis Philo

19. 57-Kyle Larson

20. 28-Tim Shaffer

21. 10-Zeb Wise

22. 15H-Sam Hafertepe Jr.

(First Four finishers transferred to the A-Main)

A-Main (40 Laps):

1. 7BC-Tyler Courtney

2. 48-Danny Deitrich

3. 39-Daryn Pittman

4. 17B-Bill Balog

5. 17-Sheldon Haudenschild

6. 41-Carson Macedo

7. 15-Donny Schatz

8. 24-Rico Abreu

9. 49-Brad Sweet

10. 21-Brian Brown

11. 13-Justin Peck

12. 42-Sye Lynch

13. 11-Spencer Bayston

14. 3Z-Brock Zearfoss

15. 11K-Kraig Kinser

16. 5-Paul McMahan

17. 101-Lachlan McHugh

18. 1S-Logan Schuchart

19. 49D-Shawn Dancer

20. 10B-Dave Blaney

21. 26-Cory Eliason

22. 18-Giovanni Scelzi

23. 14-Kerry Madsen

24. 2-David Gravel