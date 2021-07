Danny Dietrich Wins at Selinsgrove’s 75th Anniversary Race

SELISNGROVE, Penn. (July 20, 2021) — Danny Dietrich capped off a night of racing that celebrated the 75th year of operation for Selinsgrove Speedway by winning the 25-lap feature event. Dietrich led all 25-laps in route to victory over Blane Heimbach, Freddie Rahmer, T.J. Stutts, and Steve Buckwalter.

Selinsgrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Tuesday, July 20, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 23-Pat Cannon, 16.577

2. 5-Dylan Cisney, 16.690

3. 11-T.J. Stutts, 16.762

4. 39-Chase Dietz, 16.826

5. 39M-Anthony Macri, 16.827

6. 27-Devon Borden, 16.861

7. 48-Danny Dietrich, 16.891

8. 51-Freddie Rahmer, 16.916

9. 35-Jason Shultz, 16.926

10. 1W-Aaron Bollinger, 16.936

11. 21-Matt Campbell, 16.949

12. 17b-Steve Buckwalter, 16.972

13. 44-Dylan Norris, 17.002

14. 12-Blane Heimbach, 17.086

15. 20-Mark Smith, 17.146

16. 99M-Kyle Moody, 17.153

17. 49H-Bradley Howard, 17.553

18. 24-Dustin Baney, 17.574

19. 19w-Colby Womer, 17.747

20. 33W-Mike Walter II, 18.035

21. 22-Tanner Brown, 18.238

22. 17W-Jason Wagner, 19.633

Heat Race #1:

1. 48-Danny Dietrich

2. 23-Pat Cannon

3. 1W-Aaron Bollinger

4. 39-Chase Dietz

5. 44-Dylan Norris

6. 99M-Kyle Moody

7. 19w-Colby Womer

8. 17W-Jason Wagner

Heat Race #2:

1. 51-Freddie Rahmer

2. 39M-Anthony Macri

3. 12-Blane Heimbach

4. 5-Dylan Cisney

5. 49H-Bradley Howard

6. 33W-Mike Walter

7. 21-Matt Campbell

Heat Race #3:

1. 17b-Steve Buckwalter

2. 35-Jason Shultz

3. 11-TJ Stutts

4. 27-Devon Borden

5. 20-Mark Smith

6. 24-Dustin Baney

7. 22-Tanner Brown

Feature:

1. 48-Danny Dietrich

2. 12-Blane Heimbach

3. 51-Freddie Rahmer

4. 11-T.J. Stutts

5. 17b-Steve Buckwalter

6. 23-Pat Cannon

7. 39M-Anthony Macri

8. 5-Dylan Cisney

9. 39-Chase Dietz

10. 27-Devon Borden

11. 35-Jason Shultz

12. 20-Mark Smith

13. 99M-Kyle Moody

14. 1W-Aaron Bollinger

15. 49H-Bradley Howard

16. 33W-Mike Walter

17. 24-Dustin Baney

18. 17W-Jason Wagner

19. 19w-Colby Womer

20. 22-Tanner Brown

21. 44-Dylan Norris

DNS: 21-Matt Campbell