Colagiovanni Wins at Albany-Saratoga

MALTA, N.Y. (July 23, 2021) — Paulie Colagiovanni won the Lucas Oil Empire Super Sprints feature Friday night at Albany Saratoga Speedway. Colagiovanni passed Shawn Donath on lap six and drove away for his seventh win the of the 2021 season. Chuck Hebing, Jeff Cook, Shawn Donath, and Jason Barney rounded out the top five.

Lucas Oil Empire Super Sprints

Albany-Saratoga Speedway

Malta, New York

Friday, July 23, 2021

Heat Race #1:

1. 10-Jeff Cook

2. 45-Chuck Hebing

3. 7c-Dylan Swiernik

4. 53-Shawn Donath

5. 1hd-Cory Sparks

6. 4s-John Smith IV

7. 3p-Link Pettit

8. 00-Danny Varin

9. 14b-Brett Wright

10. 87-Jason Barney

Heat Race #2:

1. 90-Matt Tanner

2. 28f-Davie Franek

3. 9-Josh Pieniazek

4. 23-Tyler Cartier

5. 10h-Kelly Hebing

6. 13-Keith Granholm

7. 88c-Chad Miller

8. 17-Sammy Reakes IV

9. 3-Denny Peebles

Heat Race #3:

1. 10c-Paulie Colagiovanni

2. 5k-Jake Karklin

3. 36-Don Sharp Jr.

4. 91-Scott Holcomb

5. 33-Lacey Hanson

6. 2-Andrew Jacobus

7. 69k-Floyd Billington

8. 88-Travis Billington

9. 32-Kyle Smith

Dash:

1. 1hd-Cory Sparks

2. 10h-Kelly Hebing

3. 4s-John Smith IV

4. 33-Lacey Hanson

5. 2-Andrew Jacobus

6. 13-Keith Granholm

B-Main:

1. 87-Jason Barney

2. 88c-Chad Miller

3. 00-Danny Varin

4. 69k-Floyd Billington

5. 17-Sammy Reakes IV

6. 3-Denny Peebles

7. 3p-Link Pettit

8. 32-Kyle Smith

DNS: 88-Travis Billington

DNS: 14b-Brett Wright

A-Main:

1. 10c-Paulie Colagiovanni

2. 45-Chuck Hebing

3. 10-Jeff Cook

4. 53-Shawn Donath

5. 87-Jason Barney

6. 9-Josh Pieniazek

7. 91-Scott Holcomb

8. 90-Matt Tanner

9. 00-Danny Varin

10. 7c-Dylan Swiernik

11. 4s-John Smith IV

12. 33-Lacey Hanson

13. 5k-Jake Karklin

14. 88c-Chad Miller

15. 10h-Kelly Hebing

16. 3-Denny Peebles

17. 2-Andrew Jacobus

18. 69k-Floyd Billington

19. 36-Don Sharp Jr.

20. 1hd-Cory Sparks

21. 13-Keith Granholm

22. 23-Tyler Cartier

23. 17-Sammy Reakes IV

24. 28f-Davie Franek