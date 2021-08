Rogers Wins Second Feature of the Weekend

PUTNAMVILLE, Ind. (August 7, 2021) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. The victory was the second of the weekend for Rogers, backing up his win Friday at Bloomington Speedway. A.J. Hopkins, Geoff Ensign, Brayden Fox, and Jason McDougal rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, August 7, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[2]

2. 16B-Harley Burns[3]

3. 57-Cole Bodine[1]

4. 27-Evan Mosley[4]

5. 46-Anthony Leohr[6]

6. 20D-Chad Davenport[5]

7. 4U-Allen Howard Jr[8]

8. 27T-Steve Thomas[7]

9. 55H-Josh Hodge[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 47-Tye Mihocko[1]

2. 44G-Geoff Ensign[2]

3. 24V-Brian VanMeveren[3]

4. 10G-Gabriel Gilbert[5]

5. 87A-Tony Helton[7]

6. 34C-Robert Carrington[9]

7. 4N-John Nicoson[8]

8. 77FR-Ryan Thomas[4]

9. 56-Nick Montani[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 35-Chris Babcock[5]

2. 0G-Kyle Shipley[3]

3. 22S-Brandon Spencer[1]

4. 24P-Jason McDougal[4]

5. 33-Jake Scott[6]

6. 8-Broc Hunnell[7]

7. 16K-Koby Barksdale[2]

8. 98-Billy Winsemann[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[4]

2. 53-Brayden Fox[3]

3. 2C-Tim Creech II[1]

4. 71B-Braxton Cummings[6]

5. 88-Jamie Ross[7]

6. 17S-Shey Owens[2]

7. 19C-Daniel Clodfelter[5]

8. 44-Tom Davies[8]

B-Main (10 Laps)

1. 46-Anthony Leohr[1]

2. 33-Jake Scott[2]

3. 4U-Allen Howard Jr[5]

4. 16K-Koby Barksdale[6]

5. 20D-Chad Davenport[3]

6. 8-Broc Hunnell[4]

7. 27T-Steve Thomas[7]

8. 55H-Josh Hodge[9]

9. 98-Billy Winsemann[8]

B-Main 2 (10 Laps)

1. 87A-Tony Helton[1]

2. 44-Tom Davies[8]

3. 77FR-Ryan Thomas[7]

4. 88-Jamie Ross[2]

5. 34C-Robert Carrington[3]

6. 19C-Daniel Clodfelter[6]

7. 17S-Shey Owens[4]

8. 4N-John Nicoson[5]

9. 56-Nick Montani[9]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[4]

2. 04-AJ Hopkins[1]

3. 44G-Geoff Ensign[6]

4. 53-Brayden Fox[8]

5. 24P-Jason McDougal[15]

6. 47-Tye Mihocko[3]

7. 57-Cole Bodine[9]

8. 2C-Tim Creech II[12]

9. 27-Evan Mosley[13]

10. 22S-Brandon Spencer[11]

11. 35-Chris Babcock[2]

12. 24V-Brian VanMeveren[10]

13. 10G-Gabriel Gilbert[14]

14. 0G-Kyle Shipley[7]

15. 87A-Tony Helton[18]

16. 4U-Allen Howard Jr[21]

17. 44-Tom Davies[20]

18. 77FR-Ryan Thomas[22]

19. 46-Anthony Leohr[17]

20. 33-Jake Scott[19]

21. 71B-Braxton Cummings[16]

22. 16B-Harley Burns[5]