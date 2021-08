Gravel Keeps Rolling at Knoxville; Wins Wednesday Prelminary Feature

KNOXVILLE, Iowa (August 11, 2021) — David Gravel ran down Justin Henderson late to win the opening night of the 60th Annual NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s. The win backed up Gravel’s victory Sunday at the Capitani Classic.

60th NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s

BRANDT Professional Agriculture Qualifying Night

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Wednesday, August 11, 2021

Qualifying:

1. 0-Brooke Tatnell, 15.208[4]

2. 18-Giovanni Scelzi, 15.209[2]

3. 1S-Logan Schuchart, 15.249[16]

4. 48-Danny Dietrich, 15.353[14]

5. 11-Roger Crockett, 15.365[1]

6. 15-Donny Schatz, 15.403[41]

7. 55M-McKenna Haase, 15.420[20]

8. 1M-Don Droud Jr., 15.448[6]

9. 2-David Gravel, 15.470[47]

10. 9-James McFadden, 15.472[31]

11. 83T-Tanner Carrick, 15.524[3]

12. 25-Scott Bogucki, 15.546[8]

13. 17X-Josh Baughman, 15.548[33]

14. 2C-Wayne Johnson, 15.551[9]

15. 73-Justin Peck, 15.551[18]

16. 7-Justin Henderson, 15.568[37]

17. 24-Terry McCarl, 15.596[10]

18. 28-Tim Shaffer, 15.596[34]

19. 39M-Anthony Macri, 15.619[7]

20. 5W-Lucas Wolfe, 15.624[42]

21. 20-A.J. Moeller, 15.659[26]

22. 5XX-Zeb Wise, 15.663[25]

23. 11M-Spencer Bayston, 15.684[35]

24. 2KS-Chad Kemenah, 15.690[22]

25. 26-Cory Eliason, 15.703[43]

26. 27-Carson McCarl, 15.715[23]

27. 40-Clint Garner, 15.716[15]

28. 13-Mark Dobmeier, 15.728[29]

29. 17-Sheldon Haudenschild, 15.815[44]

30. 3-Ayrton Gennetten, 15.816[48]

31. 49J-Josh Schneiderman, 15.828[28]

32. 91-Kyle Reinhardt, 15.846[39]

33. 07-Skylar Gee, 15.863[36]

34. 56N-Davey Heskin, 15.865[46]

35. 18R-Ryan Roberts, 15.868[17]

36. 7S-Jason Sides, 15.902[45]

37. 83A-Austin Miller, 15.937[24]

38. 21W-Riley Goodno, 15.942[19]

39. 1X-Jake Bubak, 15.973

40. 65-Jordan Goldesberry, 16.007

41. 55K-Robbie Kendall, 16.029

42. 14K-Tori Knutson, 16.043

43. 2M-Matt Moro, 16.068

44. 7C-John Carney, 16.078

45. 7TAZ-Tasker Phillips, 16.207

46. 9JR-Derek Hagar, 16.226

47. 56-Joe Simbro, 16.394

48. 55-Hunter Schuerenberg, NT

Heat Race #1 (10 Laps):

1. 49J-Josh Schniederman[2]

2. 7S-Jason Sides[1]

3. 7-Justin Henderson[5]

4. 15-Donny Schatz[7]

5. 20-A.J. Moeller[4]

6. 27-Carson McCarl[3]

7. 0-Brooke Tatnell[8]

8. 9JR-Derek Hagar[10]

9. 83T-Tanner Carrick[6]

10. 55K-Robbie Kendall[9]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps):

1. 91-Kyle Reinhardt[2]

2. 5XX-Zeb Wise[4]

3. 40-Clint Garner[2]

4. 18-Giovanni Scelzi[18]

5. 25-Scott Bogucki[6]

6. 83A-Austin Miller[2]

7. 24-Terry McCarl[5]

8. 55M-McKenna Haase[18]

9. 9G-Ryan Giles[10]

10. 14K-Tori Knutson[9]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps):

1. 21W-Riley Goodno[1]

2. 11M-Spencer Bayston[4]

3. 07-Skylar Gee[2]

4. 17X-Josh Baughman[6]

5. 1S-Logan Schuchart[8]

6. 13-Mark Dobmeier[3]

7. 1M-Don Droud Jr. [7]

8. 28-Tim Shaffer[5]

9. 2M-Matt Moro[9]

10. 56-Joe Simbro[10]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps):

1. 1X-Jake Bubakp[1]

2. 56N-Davey Heskin[2]

3. 17-Sheldon Haudenschild[3]

4. 2-David Gravel[7]

5. 39M-Anthony Macri[5]

6. 48-Danny Dietrich[8]

7. 2C-Wayne Johnson[6]

8. 2KS-Chad Kemenah[4]

9. 7C-John Carney[7]

DNS: 55-Hunger Schuerenberg [9]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps):

1. 3-Ayrton Gennetten[3]

2. 26-Cory Eliason[4]

3. 73-Justin Peck[6]

4. 9-James McFadden[7]

5. 11-Roger Crockett[8]

6. 5W-Lucas Wolfe[5]

7. 65-Jordan Goldesberry[1]

8. 7TAZ-Tasker Phillips[9]

9. 18R-Ryan Roberts[2]

(First four finishers transferred to the A-Main)

C-Main (10 Laps):

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 7C-John Carney[6]

3. 55K-Robbie Kendall[3]

4. 18R-Ryan Roberts[2]

5. 2M-Matt Moro[5]

6. 14K-Tori Knutson[4]

7. 56-Joe Simbro[8]

8. 9G-Ryan Giles[7]

DNS: Hunter Schuerenberg[9]

(First four finishers transferred to the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 1S-Logan Schuchart[2]

2. 0-Brooke Tatnell[1]

3. 48-Danny Dietrich[3]

4. 1M-Don Droud Jr.[6]

5. 11-Roger Crockett[4]

6. 39M-Anthony Macri[6]

7. 2C-Wayne Johnson[8]

8. 24-Terry McCarl[9]

9. 28-Tim Shaffer[10]

10. 5W-Lucas Wolfe[12]

11. 27-Carson McCarl[16]

12. 13-Mark Dobmeier[16]

13. 2KS-Chad Kemenah[14]

14. 7TAZ-Tasker Phillips[19]

15. 55K-Robbie Kendall[23]

16. 55M-McKenna Haase[5]

17. 83T-Tanner Carrick[21]

18. 20-A.J. Moeller[13]

19. 9JR-Derek Hagar[20]

20. 18R-Ryan Roberts[24]

21. 83A-Austin Mille[17]

22. 7C-John Carney[22]

23. 6S-Jordan Goldesberry[18]

24. 25-Scott Bogucki[7]

A-Main (25 Laps):

1. 2-David Gravel[6]

2. 18-Giovani Scelzi[8]

3. 15-Donny Schatz[7]

4. 7-Justin Henderson[2]

5. 73-Justin Peck[3]

6. 17-Sheldon Haudenschild[12]

7. 1S-Logan Schuchart[21]

8. 9-James McFadden[5]

9. 26-Cory Eliason[10]

10. 11M-Spencer Bayston[9]

11. 17X-Josh Baughman[4]

12. 0-Brooke Tatnell[22]

13. 3-Ayrton Gennetten[13]

14. 56N-Davey Heskin[17]

15. 40-Clint Garner[11]

16. 48-Danny Dietrich[23]

17. 49J-Josh Schneiderman[14]

18. 7S-Jason Sides[18]

19. 07-Skylar Gee[16]

20. 1X-Jake Bubak[20]

21. 91-Kyle Reinhardt[15]

22. 1M-Don Droud Jr.[20]

23. 5XX-Zeb Wise[1]