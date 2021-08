Danny Wood Wins $15,000 at Lyndon Moss Memorial

AMARILLO, TX (August 22, 2021) — Danny Wood won the “Lyndon Moss Memorial” Sunday evening at Route 66 Motor Speedway. Wood, from Norman, Oklahoma, started on the outside of the front row and drove to the victory worth $15,000 over Jett Hays, John Carney II, Joe Wood Jr, and Brett Becker.

Route 66 Motor Speedway

Amarillo, Texas

Sunday, August 22, 2021

Heat Race #1

1. 33-Koby Walters[1]

2. 2B-Brett Becker[4]

3. 13S-Jason Howell[2]

4. 45-David Luckie[6]

5. 57-Chase Parson[3]

6. 21-Michelle Parson[5]

7. 18W-Levi West[9]

8. 7-Rick Lovelady[7]

9. 13-Alexander Ort[8]

10. 2J-Zach Blurton[10]

Heat Race #2

1. 83-Jett Hays[2]

2. 8J-Steven Richardson[4]

3. 56-Chris Douglas[1]

4. 74-Connor Atkinson[3]

5. 11P-Preston Peebles II[5]

6. 38-Bryson Oeschger[7]

7. 19-Ryan Dalrymple[8]

8. 79-Ryan Hall[6]

9. B7-Brad Lovelady[9]

10. 11-Justin Melton[10]

Heat Race #3

1. 74B-Kyle McCutcheon[2]

2. 74X-John Carney II[3]

3. 78-Tanner Conn[1]

4. 36-Josh Baughman[6]

5. 36W-Chad Wilson[5]

6. 7L-Joe Lee[8]

7. 16-Conner Thomas[9]

8. 0C-Charlie Graham[7]

9. 11X-Luke Cranston[4]

Heat Race #4

1. 55W-Danny Wood[3]

2. 45B-Casey Burkham[2]

3. 03-Joe Wood Jr[4]

4. 6C-Jett Carney[5]

5. 44-Gary Floyd[6]

6. 72-DJ Estes[7]

7. 9-Robert Herrera[9]

8. 24-Scott Pace[8]

9. 6-Kaden Taylor[1]

B-Main

1. 7L-Joe Lee[3]

2. 21-Michelle Parson[1]

3. 38-Bryson Oeschger[2]

4. 72-DJ Estes[4]

5. 16-Conner Thomas[7]

6. 19-Ryan Dalrymple[6]

7. 9-Robert Herrera[8]

8. B7-Brad Lovelady[14]

9. 11-Justin Melton[18]

10. 7-Rick Lovelady[9]

11. 0C-Charlie Graham[11]

12. 13-Alexander Ort[13]

13. 79-Ryan Hall[10]

14. 18W-Levi West[5]

15. 11X-Luke Cranston[15]

16. 24-Scott Pace[12]

17. 6-Kaden Taylor[16]

18. 2J-Zach Blurton[17]

A-Main

1. 55W-Danny Wood[2]

2. 83-Jett Hays[1]

3. 74X-John Carney II[6]

4. 03-Joe Wood Jr[5]

5. 2B-Brett Becker[7]

6. 78-Tanner Conn[14]

7. 74-Connor Atkinson[4]

8. 13S-Jason Howell[12]

9. 11P-Preston Peebles II[18]

10. 45B-Casey Burkham[11]

11. 56-Chris Douglas[13]

12. 7L-Joe Lee[21]

13. 8J-Steven Richardson[3]

14. 72-DJ Estes[24]

15. 21-Michelle Parson[22]

16. 57-Chase Parson[10]

17. 33-Koby Walters[9]

18. 74B-Kyle McCutcheon[8]

19. 38-Bryson Oeschger[23]

20. 6C-Jett Carney[17]

21. 44-Gary Floyd[20]

22. 36-Josh Baughman[16]

23. 45-David Luckie[15]

24. 36W-Chad Wilson[19]