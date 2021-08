Engelhaupt Wins at Wagner Speedway

WAGNER, S.D. (August 27, 2021) — Dennis Engelhaupt won the 305 sprint car feature Friday at Wagner Speedway during their season championship night. Robert Dvorak, Jared Jansen, Danny Nekolite, and Jacob Hughes rounded out the top five.

Wagner Speedway

Wagner, South Dakota

Friday, August 27, 2021

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22J-Jeff Reiman[2]

2. 32-Trefer Waller[4]

3. 17D-Robert Dvorak[1]

4. 22D-Danny Nekolite[3]

5. 53-Joe Miller[5]

6. 28-Madi Miller[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 81-Jared Jansen[2]

2. 8-Jacob Hughes[5]

3. 99-Tony Drueke[4]

4. 30-Dennis Engelhaupt[1]

5. 36-Chris Shoenrock[3]

A-Main (15 Laps)

1. 30-Dennis Engelhaupt[2]

2. 17D-Robert Dvorak[1]

3. 81-Jared Jansen[4]

4. 22D-Danny Nekolite[5]

5. 8-Jacob Hughes[10]

6. 22J-Jeff Reiman[3]

7. 99-Tony Drueke[8]

8. 32-Trefer Waller[7]

9. 53-Joe Miller[9]

10. 36-Chris Shoenrock[6]

11. 28-Madi Miller[11]