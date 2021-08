Wimmer Wins OVSCA Feature at Portsmouth

PORTSMOUTH, Ohio (August 28, 2021) — Brandon Wimmer won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Saturday night at Portsmouth Raceway Park. Wimmer drove from the pole position to his second victory of the 2021 season. Tyler Street, Chris Garnes, Ryan Broughton, and Cale Stinson rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Portsmouth Raceway Park

Portsmouth, Ohio

Saturday, August 28, 2021

Qualifying

1. 1-Jamie Myers, 13.220[9]

2. 83X-Nate Reeser, 13.393[15]

3. 4*-Tyler Street, 13.508[21]

4. 5J-Jake Hesson, 13.521[18]

5. A79-Brandon Wimmer, 13.527[13]

6. 59-Bryan Nuckles, 13.534[8]

7. 4XS-Cale Stinson, 13.555[1]

8. 9W-Lance Webb, 13.761[17]

9. 22-Ryan Broughton, 13.765[22]

10. 35R-Ron Blair, 13.793[12]

11. 42-Chris Garnes, 13.814[7]

12. 1MC-Wayne McPeek, 13.903[6]

13. 08-Brandon Conkel, 13.941[5]

14. 11C-Kory Crabtree, 14.410[4]

15. 7A-Dave Dickson, 14.416[14]

16. 5-Ben Webb, 14.459[20]

17. 1B-Keith Baxter, 14.549[3]

18. 23-Eric Martin, 14.705[11]

19. 4X-Bradley Ashford, 14.910[19]

20. 9-Kyle Kruger, 15.042[16]

21. 75-Tyler Hesson, [2]

22. 8D-Josh Davis, [10]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4XS-Cale Stinson[2]

2. 1-Jamie Myers[4]

3. 35R-Ron Blair[1]

4. 08-Brandon Conkel[5]

5. 5J-Jake Hesson[3]

6. 8D-Josh Davis[8]

7. 4X-Bradley Ashford[7]

8. 5-Ben Webb[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. A79-Brandon Wimmer[3]

2. 42-Chris Garnes[1]

3. 9W-Lance Webb[2]

4. 11C-Kory Crabtree[5]

5. 83X-Nate Reeser[4]

6. 1B-Keith Baxter[6]

7. 9-Kyle Kruger[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4*-Tyler Street[4]

2. 22-Ryan Broughton[2]

3. 59-Bryan Nuckles[3]

4. 1MC-Wayne McPeek[1]

5. 7A-Dave Dickson[5]

6. 23-Eric Martin[6]

7. 75-Tyler Hesson[7]

A-Main (25 Laps)

1. A79-Brandon Wimmer[1]

2. 4*-Tyler Street[5]

3. 42-Chris Garnes[8]

4. 22-Ryan Broughton[7]

5. 4XS-Cale Stinson[3]

6. 1-Jamie Myers[4]

7. 59-Bryan Nuckles[6]

8. 08-Brandon Conkel[10]

9. 1B-Keith Baxter[17]

10. 35R-Ron Blair[9]

11. 9W-Lance Webb[2]

12. 7A-Dave Dickson[15]

13. 4X-Bradley Ashford[19]

14. 23-Eric Martin[18]

15. 8D-Josh Davis[16]

16. 9-Kyle Kruger[20]

17. 75-Tyler Hesson[21]

18. 11C-Kory Crabtree[11]

19. 83X-Nate Reeser[14]

20. 5J-Jake Hesson[13]

21. 1MC-Wayne McPeek[12]

22. 5-Ben Webb[22]