Dietrich Wins the Johnny Mackinson Clash

YORK HAVEN, PA (August 29, 2021) — Danny Dietrich charged from 10th starting position to win the Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 feature during the Johnny Mackinson Classic Sunday at BAPS Motor Speedway. Dietrich passed Hunter Schuerenberg during the closing stages of the main event for the victory. Ryan Smith, Freddie Rahmer, and 11th starting Anthony Macri rounded out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Sunday, August 29, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 13-Justin Peck, 14.679[5]

2. 5W-Lucas Wolfe, 14.896[2]

3. 10X-Ryan Smith, 14.912[18]

4. 17B-Bill Balog, 14.935[3]

5. 91-Kyle Reinhardt, 14.958[1]

6. 39M-Anthony Macri, 14.985[19]

7. 26-Cory Eliason, 15.007[24]

8. 55-Hunter Schuerenberg, 15.064[17]

9. 7BC-Tyler Courtney, 15.120[20]

10. 21-Matt Campbell, 15.125[9]

11. 4-Cap Henry, 15.127[7]

12. 4R-Doug Hammaker, 15.129[4]

13. 11-JJ Grasso, 15.134[22]

14. 48-Danny Dietrich, 15.148[29]

15. 1W-Aaron Bollinger, 15.167[26]

16. 5-Ian Madsen, 15.214[23]

17. 27-Devon Borden, 15.249[31]

18. 51-Freddie Rahmer, 15.280[25]

19. 33-Gerard McIntyre Jr, 15.282[27]

20. 67-Justin Whittall, 15.286[30]

21. 19-Brent Marks, 15.291[10]

22. 44-Dylan Norris, 15.304[6]

23. 58-Troy Wagaman Jr, 15.334[14]

24. 99M-Kyle Moody, 15.434[16]

25. 07-Skylar Gee, 15.454[13]

26. 90-Jordan Givler, 15.487[28]

27. 44B-Dave Brown, 15.498[21]

28. 75-Tyler Ross, 15.813[15]

29. 49H-Bradley Howard, 15.872[8]

30. 69P-Landon Price, 15.902[12]

31. 77K-Steven Kisamore, 59.999[11]

32. 10-Zeb Wise, 59.999[32]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17B-Bill Balog[2]

2. 91-Kyle Reinhardt[1]

3. 5W-Lucas Wolfe[3]

4. 13-Justin Peck[4]

5. 4R-Doug Hammaker[6]

6. 4-Cap Henry[5]

7. 49H-Bradley Howard[8]

8. 44-Dylan Norris[7]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 99M-Kyle Moody[1]

2. 58-Troy Wagaman Jr[2]

3. 21-Matt Campbell[4]

4. 75-Tyler Ross[6]

5. 19-Brent Marks[3]

6. 07-Skylar Gee[5]

7. 69P-Landon Price[7]

8. 77K-Steven Kisamore[8]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 55-Hunter Schuerenberg[1]

2. 39M-Anthony Macri[3]

3. 7BC-Tyler Courtney[5]

4. 26-Cory Eliason[2]

5. 10X-Ryan Smith[4]

6. 5-Ian Madsen[7]

7. 44B-Dave Brown[8]

8. 11-JJ Grasso[6]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 51-Freddie Rahmer[1]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 1W-Aaron Bollinger[3]

4. 27-Devon Borden[2]

5. 67-Justin Whittall[6]

6. 33-Gerard McIntyre Jr[5]

7. 90-Jordan Givler[7]

DNS: 10-Zeb Wise

Kears Speed Shop Dash #1

1. 51-Freddie Rahmer[4]

2. 10X-Ryan Smith[1]

3. 5W-Lucas Wolfe[2]

4. 91-Kyle Reinhardt[3]

5. 99M-Kyle Moody[5]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2

1. 13-Justin Peck[1]

2. 55-Hunter Schuerenberg[5]

3. 21-Matt Campbell[2]

4. 17B-Bill Balog[3]

5. 48-Danny Dietrich[4]

Classic Ink USA B-Main (10 Laps)

1. 5-Ian Madsen[3]

2. 4-Cap Henry[1]

3. 07-Skylar Gee[5]

4. 33-Gerard McIntyre Jr[4]

5. 44-Dylan Norris[6]

6. 44B-Dave Brown[8]

7. 90-Jordan Givler[7]

8. 69P-Landon Price[9]

9. 49H-Bradley Howard[10]

10. 77K-Steven Kisamore[11]

DNS: 11-JJ Grasso

DNS: 10-Zeb Wise

FloRacing A-Main (30 Laps)

1. 48-Danny Dietrich[10]

2. 55-Hunter Schuerenberg[4]

3. 10X-Ryan Smith[3]

4. 51-Freddie Rahmer[1]

5. 39M-Anthony Macri[11]

6. 7BC-Tyler Courtney[13]

7. 17B-Bill Balog[8]

8. 58-Troy Wagaman Jr[12]

9. 99M-Kyle Moody[9]

10. 19-Brent Marks[20]

11. 13-Justin Peck[2]

12. 5-Ian Madsen[21]

13. 5W-Lucas Wolfe[5]

14. 26-Cory Eliason[15]

15. 27-Devon Borden[16]

16. 4-Cap Henry[22]

17. 67-Justin Whittall[19]

18. 4R-Doug Hammaker[18]

19. 21-Matt Campbell[6]

20. 07-Skylar Gee[23]

21. 1W-Aaron Bollinger[14]

22. 33-Gerard McIntyre Jr[24]

23. 91-Kyle Reinhardt[7]

24. 75-Tyler Ross[17]