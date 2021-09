Turpen captures USCS Labor Day weekend final at Talladega on Sunday

From Pete Walton

Two-time USCS National Champion, Morgan led wire to wire to win the 30-lap USCS Salute to American Labor Round #3 main event at Talladega Short Track on Sunday night.

U:Thunder Tour presented by K&N Filters winged sprint car results for the USCS Salute to American Labor 3-pack Round #3 9/5/2021 at Talladega Short Track – Eastaboga, AL

USCS Outlaw Thunder Tour 19 Entries

USCS Salute to American Labor Round #3 www.RockAuto.com main event 30-Laps

1. 10M-Morgan Turpen[1]; 2. M1-Mark Smith[8]; 3. 9JR-Derek Hagar[3]; 4. 47-Dale Howard[6]; 5. 10-Terry Gray[2]; 6. 4-Danny Smith[5]; 7. 13-Chase Howard[4]; 8. 07T-Brandon Taylor[7]; 9. 10L-Landon Britt[15]; 10. 7J-Gregg Jones[12]; 11. 7E-Eric Gunderson[13]; 12. 28-Jeff Willingham[10]; 13. 33-Joe Larkin[16]; 14. 44-Ronny Howard[14]; 15. (DNF) 27-Austin Wood[18]; 16. (DNF) 1A-Lee Moore[17]; 17. (DNF) 12M-Greg Merritt[11]; 18. (DNF) 67-Hayden Martin[9]; 19. (DNF) 15-Danny Burke[19]

Hoosier Speed Dash 6-Laps

1. 10M-Morgan Turpen[1]; 2. 10-Terry Gray[2]; 3. 9JR-Derek Hagar[4]; 4. 13-Chase Howard[3]; 5. 4-Danny Smith[5]; 6. 47-Dale Howard[6]

Engler Machine & Tool Heat 1 8-Laps

1. 9JR-Derek Hagar[2]; 2. 10M-Morgan Turpen[5]; 3. 47-Dale Howard[7]; 4. 7J-Gregg Jones[3]; 5. 10L-Landon Britt[4]; 6. 27-Austin Wood[1]; 7. 15-Danny Burke[6]

BMRS Heat 2 8-Laps

1. 13-Chase Howard[1]; 2. 07T-Brandon Taylor[2]; 3. M1-Mark Smith[4]; 4. 67-Hayden Martin[6]; 5. 7E-Eric Gunderson[5]; 6. 1A-Lee Moore[3]

JJ Supply FireAde Heat 3 8-Laps

1. 10-Terry Gray[2]; 2. 4-Danny Smith[3]; 3. 28-Jeff Willingham[1]; 4. 12M-Greg Merritt[4]; 5. 44-Ronny Howard[5]; 6. 33-Joe Larkin[6]

Photo/caption:

Two-time USCS National Champion Morgan Turpen from Somerville, Tennessee won Sunday nights USCS Salute to American Labor 3-pack Round #3 at Talladega Short Track.

9/06/2021 12:47AM CST

Media Results for 9/5/2021 at Talladega Short Track – Eastaboga, AL

USCS Mini Sprints 6 Entries

USCS Mini Sprint Feature 15 Laps

1. 1-Bobby Zaiontz[3]; 2. 49-Dakota Nail[6]; 3. 33-Mike Hall[1]; 4. 14M-Bob Trapino[2]; 5. 53-Ryan Kradel[5]; 6. 19-Jim Kradel[4]