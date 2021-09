Chase Johnson Wins at Keller Auto Speedway

HANFORD, CA (September 10, 2021) — Chase Johnson won the non-wing sprint car feature Friday at Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds. Trent Carter, Tristan Guardino, Brody Fuson, and Travis Buckley rounded out the top five.

Keller Auto Speedway at Kings Faigrounds

Hanford, California

Friday, September 10, 2021

Non-Wing 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (6 Laps)

1. 8M-Chase Johnson[8]

2. 15T-Tristan Guardino[5]

3. 87P-Jacob Tuttle[6]

4. 51-Brody Fuson[7]

5. 97-Matt Day[2]

6. 21K-Travis Buckley[1]

7. 13-Trent Carter[4]

8. 4-Jake Hodges[3]

Heat Race #2 (6 Laps)

1. 51-Brody Fuson[2]

2. 8M-Chase Johnson[1]

3. 15T-Tristan Guardino[4]

4. 87P-Jacob Tuttle[3]

5. 21K-Travis Buckley[8]

6. 97-Matt Day[7]

DNS: 13-Trent Carter

DNS: 4-Jake Hodges

A-Main (30 Laps)

1. 8M-Chase Johnson[7]

2. 13-Trent Carter[2]

3. 15T-Tristan Guardino[5]

4. 51-Brody Fuson[6]

5. 21K-Travis Buckley[3]

6. 87P-Jacob Tuttle[4]

7. 97-Matt Day[1]