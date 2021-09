Lynch Wins Ralph Quarterson Memorial at MErcer

MERCER, PA (September 18, 2021) — Sye Lynch won the second annual Ralph Quarterson Memorial Saturday at Michael’s Mercer Raceway. Adam Kekich, Danny Kuriger, Jack Sodeman Jr, and Cody Bova rounded out the top five. Jarrett Rosencrance won the 305 sprint car feature.

Ralph Quarterson Memorial

Michael’s Mercer Raceway

Mercer, Pennsylvania

Saturday, September 18, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 08-Danny Kuriger[1]

2. 5K-Adam Kekich[4]

3. 22-Brandon Spithaler[3]

4. 20B-Cody Bova[5]

5. 38-Leyton Wagner[2]

6. 55-Matt Sherlock[6]

7. 86-Michael Lutz Jr[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 32-Rod Jones[3]

2. 66-Ken Rossey[2]

3. 23JR-Jack Sodeman Jr[4]

4. 2-Joe Adorjan[5]

5. 31C-Chase Matheney[1]

6. 80JR-Kyle Colwell[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 29-Logan McCandless[2]

2. 42-Sye Lynch[4]

3. 6-Bob Felmlee[5]

4. 17-Josh Baughman[3]

5. 27K-Jeremy Kornbau[6]

6. 20-Danial Burkhart[1]

A-Main (33 Laps)

1. 42-Sye Lynch[4]

2. 5K-Adam Kekich[6]

3. 08-Danny Kuriger[1]

4. 23JR-Jack Sodeman Jr[5]

5. 20B-Cody Bova[10]

6. 6-Bob Felmlee[9]

7. 66-Ken Rossey[8]

8. 38-Leyton Wagner[13]

9. 2-Joe Adorjan[11]

10. 55-Matt Sherlock[17]

11. 17-Josh Baughman[12]

12. 22-Brandon Spithaler[7]

13. 29-Logan McCandless[2]

14. 31C-Chase Matheney[14]

15. 27K-Jeremy Kornbau[16]

16. 32-Rod Jones[3]

17. 86-Michael Lutz Jr[15]

18. 20-Danial Burkhart[19]

19. 80JR-Kyle Colwell[18]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27K-Jeremy Kornbau[2]

2. 20M-Vivian Jones[1]

3. 12G-Tommy Jasen[4]

4. 4J-Jacob Gamola[3]

5. 80JR-Kyle Colwell[5]

6. 82M-Roman Jones[6]

7. 97-JR Jameson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 25-Jarrett Rosencrance[1]

2. 29-Logan McCandless[4]

3. 16-Jim Morris[2]

4. 56-Steve Cousins[3]

5. 88-Greg Dobrosky[6]

6. 4B-Walt TutaK Jr[5]

7. 154-Shamus O’Donnell[7]

A-Main (20 Laps)

1. 25-Jarrett Rosencrance[2]

2. 29-Logan McCandless[4]

3. 16-Jim Morris[6]

4. 4J-Jacob Gamola[7]

5. 12G-Tommy Jasen[5]

6. 56-Steve Cousins[8]

7. 20M-Vivian Jones[3]

8. 82M-Roman Jones[11]

9. 80JR-Kyle Colwell[9]

10. 4B-Walt TutaK Jr[12]

11. 88-Greg Dobrosky[10]

12. 27K-Jeremy Kornbau[1]

13. 154-Shamus O’Donnell[14]

14. 97-JR Jameson[13]