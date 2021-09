Hastings Wins NOSA Feature at Casino Speedway

WATERTOWN, S.D. (September 24, 2021) — Jade Hastings won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Friday night at Casino Speedway. Hastings took advantage of starting in the pole position to motor away to the victory over Brendan Mullen, Riley Goodno from 15th starting spot, Tim Estenson, and Nick Omdahl rounding out the top five.

Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association

Casino Speedway

Watertown, South Dakota

Friday, September 24, 2021

Qualifying

1. 13-Mark Dobmeier, 12.210[16]

2. 2K-Kevin Ingle, 12.672[11]

3. 8H-Jade Hastings, 12.684[3]

4. 11M-Brendan Mullen, 12.700[14]

5. 17-Zach Omdahl, 12.765[6]

6. 8-Jack Croaker, 12.776[10]

7. 9N-Wade Nygaard, 12.821[2]

8. 0-Nick Omdahl, 12.828[8]

9. 14T-Tim Estenson, 12.883[9]

10. 26-Blake Egeland, 12.915[12]

11. 22-Riley Goodno, 12.918[4]

12. 14X-Nick Otto, 13.097[7]

13. 20A-Jordan Adams, 13.132[15]

14. 99-Jordan Graham, 13.236[5]

15. 37-Sye Anderson, 13.524[1]

16. 10S-Josh Swangler[13]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9N-Wade Nygaard[1]

2. 13-Mark Dobmeier[4]

3. 8H-Jade Hastings[3]

4. 14T-Tim Estenson[5]

5. 17-Zach Omdahl[2]

6. 20A-Jordan Adams[7]

7. 37-Sye Anderson[8]

8. 22-Riley Goodno[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[1]

2. 11M-Brendan Mullen[3]

3. 2K-Kevin Ingle[4]

4. 99-Jordan Graham[7]

5. 14X-Nick Otto[6]

6. 10S-Josh Swangler[8]

7. 26-Blake Egeland[5]

8. 8-Jack Croaker[2]

A-Main (25 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[1]

2. 11M-Brendan Mullen[5]

3. 22-Riley Goodno[15]

4. 14T-Tim Estenson[3]

5. 0-Nick Omdahl[8]

6. 20A-Jordan Adams[11]

7. 14X-Nick Otto[10]

8. 17-Zach Omdahl[2]

9. 10S-Josh Swangler[12]

10. 9N-Wade Nygaard[7]

11. 13-Mark Dobmeier[6]

12. 2K-Kevin Ingle[4]

13. 99-Jordan Graham[9]

14. 26-Blake Egeland[14]

15. 37-Sye Anderson[13]

16. 8-Jack Croaker[16]