Jordan Poirier Outruns the Turners to win at Humberstone

PORT COLBORNE, ONT (October 1, 2021) — Jordan Poirier won the Knights of Thunder 360 Sprint Car Series feature Friday night at Humberstone Speedway. Poirier moved up from eighth starting spot for his seventh feature victory of the season. Ryan Turner, Cory Turner, Jamie Turner, and Josh Hansen rounded out the top five.

Knights of Thunder Sprint Car Series

Humberstone Speedway

Port Colborne, Ontario

Friday, October 1, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5-DJ Christie[5]

2. 11-Jamie Turner[3]

3. 88H-Josh Hansen[6]

4. 9B-Scott Burk[1]

5. 90-Travis Cunningham[2]

6. 70-Baily Heard[4]

7. 27-Paul Ballantyne[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9-Liam Martin[3]

2. 0-Jim Huppunen[1]

3. 91-Ryan Turner[4]

4. 01K-Mikey Kruchka[5]

5. 11J-Chris Jones[2]

6. 18-Mike Thorne[6]

DNS: 84-Tyler Rand

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 68-Aaron Turkey[1]

2. 28-Jordan Poirier[4]

3. 13-Cory Turner[3]

4. 15-Dan Nanticoke[2]

5. 87X-Shone Evans[5]

6. 1-Holly Porter[6]

A-Main (25 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[8]

2. 91-Ryan Turner[1]

3. 13-Cory Turner[9]

4. 11-Jamie Turner[7]

5. 88H-Josh Hansen[6]

6. 9-Liam Martin[5]

7. 90-Travis Cunningham[14]

8. 0-Jim Huppunen[2]

9. 5-DJ Christie[3]

10. 01K-Mikey Kruchka[10]

11. 68-Aaron Turkey[4]

12. 9B-Scott Burk[12]

13. 87X-Shone Evans[13]

14. 15-Dan Nanticoke[11]

15. 84-Tyler Rand[20]

16. 11J-Chris Jones[15]

17. 70-Baily Heard[17]

18. 1-Holly Porter[16]

19. 27-Paul Ballantyne[18]

20. 18-Mike Thorne[19]