Mark Smith Wins USCS Feature at Southern Raceway

MILTON, FL (October 12, 2021) — Mark Smith won the United Sprint Car Series feature Friday night at Southern Raceway. Smith moved up from sixth starting spot for the victory over Michael Miller, Nick Snyder, Corbin Gurley, and 17th starting Conner Morrell.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, Florida

Friday, November 12, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 116-Nick Snyder[1]

2. 88-Brandon Blenden[2]

3. 4M-Michael Miller[7]

4. 197-Ryan Harrison[4]

5. 10-Terry Gray[5]

6. 43-Terry Witherspoon[6]

7. 28M-Conner Morrell[8]

8. 33-Joe Larkin[3]

9. 67-Brian Thomas[9]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 67M-Hayden Martin[2]

2. 12-Corbin Gurley[8]

3. 4-Danny Smith[5]

4. 99-Tanner Witherspoon[1]

5. 44-Ronny Howard[4]

6. 13-Chase Howard[3]

7. 21-Butch David[9]

8. C5-Scott Craft[6]

9. 28-Jeff Willingham[7]

Butlerbuilt Heat Race #3 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[7]

2. 9-CJ Miller[4]

3. 13F-Todd Fayard[1]

4. 7E-Eric Gunderson[8]

5. 95H-Matthew Howard[3]

6. 77-Jeff Smith[5]

7. 83-Bob Auld[2]

DNS: 29-Kyle Amerson

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 4M-Michael Miller[2]

2. 116-Nick Snyder[1]

3. 12-Corbin Gurley[5]

4. 67M-Hayden Martin[3]

5. 9-CJ Miller[4]

6. M1-Mark Smith[6]

B Main (12 Laps)

1. 43-Terry Witherspoon[3]

2. 95H-Matthew Howard[1]

3. 28M-Conner Morrell[5]

4. 13-Chase Howard[6]

5. 77-Jeff Smith[4]

6. 28-Jeff Willingham[11]

7. 33-Joe Larkin[10]

8. 67-Brian Thomas[9]

9. 83-Bob Auld[8]

10. 21-Butch David[2]

DNS: C5-Scott Craft

DNS: 29-Kyle Amerson

Feature (25 Laps)

1. M1-Mark Smith[6]

2. 4M-Michael Miller[1]

3. 116-Nick Snyder[2]

4. 12-Corbin Gurley[3]

5. 28M-Conner Morrell[17]

6. 95H-Matthew Howard[16]

7. 67M-Hayden Martin[4]

8. 7E-Eric Gunderson[8]

9. 13-Chase Howard[18]

10. 44-Ronny Howard[14]

11. 197-Ryan Harrison[11]

12. 33-Joe Larkin[21]

13. 83-Bob Auld[23]

14. 4-Danny Smith[7]

15. 77-Jeff Smith[19]

16. 67-Brian Thomas[22]

17. 43-Terry Witherspoon[15]

18. 9-CJ Miller[5]

19. 13F-Todd Fayard[10]

20. 99-Tanner Witherspoon[12]

21. 28-Jeff Willingham[20]

22. 10-Terry Gray[13]

DNS: 88-Brandon Blenden