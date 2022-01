Gardner Completes Sweep of USAC/CRA Competition at Cocopah

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: January 29, 2022 – Cocopah Speedway – Yuma, Arizona

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Cody Williams, 44, Williams-16.213 (New Track Record); 2. Damion Gardner, 1, Alexander-16.284; 3. Brody Roa, 91R, BR-16.394; 4. Charles Davis Jr., 47, Davis-16.430; 5. Matt Mitchell, 37, Mitchell-16.483; 6. Austin Williams, 2, Williams-16.533; 7. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.589; 8. Chase Johnson, 2Y, Yeley-16.601; 9. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-16.615; 10. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.635; 11. Ricky Lewis, 41, Lewis-16.711; 12. Chris Gansen, 4G, Gansen-16.922; 13. Mike Martin, 16, Martin-17.035; 14. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-17.050; 15. Dustin Cormany, 29, Holloway-17.198; 16. Verne Sweeney, 98, Tracy-17.264; 17. Travis Buckley, 21X, Kruseman-17.531; 18. Nate Schank, 1$, Schank-17.668; 19. Shane Sexton, 74, Sexton/Gatlin-17.729; 20. Jonas Reynolds, 0, Reynolds-17.805; 21. Danny Parrish, 21K, Kruseman-18.092; 22. Jess Beckett, 10, Powers-18.382.

FLOWDYNAMICS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Malcolm, 2. Sweeney, 3. Davis, 4. Martin, 5. Sexton, 6. Beckett, 7. C.Williams, 8. L.Williams. NT.

BILLSJERKY.COM SECOND HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Johnson, 3. Mitchell, 4. McCarthy, 5. Reynolds, 6. Lewis, 7. Buckley. NT.

LASERXMFG THIRD HEAT: (10 laps) 1. Cormany, 2. A.Williams, 3. Gansen, 4.Tafoya, 5. Schank, 6. Parrish, 7. Roa. NT.

FEATURE: (30 laps, with Starting Positions) 1. Damion Gardner (6), 2. Eddie Tafoya Jr. (1), 3. Matt Mitchell (4), 4. Charles Davis Jr. (5), 5. Brody Roa (7), 6. Tommy Malcolm (9), 7. Logan Williams (8), 8. Chris Gansen (11), 9. Dustin Cormany (14), 10. Mike Martin (12), 11. Shane Sexton (18), 12. Verne Sweeney (15), 13. Nate Schank (17), 14. Matt McCarthy (13), 15. Danny Parrish (20), 16. Chase Johnson (2), 17. Jess Beckett (21), 18. Jonas Reynolds (19), 19. Austin Williams (3), 20. Ricky Lewis (10). NT.

**Johnson flipped on lap 16 of the feature. Buckley did not start the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-2 Johnson, Laps 3-30 Gardner

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Shane Sexton (18th to 11th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-246, 2-Charles Davis Jr.-209, 3-Brody Roa-195, 4-Eddie Tafoya Jr.-181, 5-Austin Williams-173, 6-Logan Williams-172, 7-Tommy Malcolm-166, 8-Mike Martin-147, 9-Chris Gansen-145, 10. Matt Mitchell-139.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: March 4 – Thunderbowl Raceway – Tulare, California