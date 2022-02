Franek Wins USCS Opener at Hendry County

CLEWISTON, FL (February 4, 2022) — Davie Franek won the United Sprint Car Series feature Friday at Hendry County Motorsports Park. Jacob Dykstra, Danny Smith, Terry Gray, and Mark Ruhl Jr. rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Hendry County Motorsports Park

Clewiston, Florida

Friday, February 4, 2022

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Danny Smith[1]

2. 28F-Davie Franek[3]

3. 9D-Steve Diamond Jr[4]

4. 44-Chris Martin[5]

5. 12-Corbin Gurley[6]

6. 26-Jeff Bye[7]

7. 7E-Eric Gunderson[8]

8. 4X-Scott Baldwin[2]

JJ Supply Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20-Brayden Cooley[1]

2. 5D-Jacob Dykstra[3]

3. 43M-Mark Smith[7]

4. 9M-Liam Martin[4]

5. 28M-Conner Morrell[6]

6. 91-Kyle Connery[2]

7. 24-Garet Williamson[5]

8. 20C-Brandon Grubaugh[8]

HERO Graphics Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[2]

2. 07-Johnny Bridges[1]

3. 197-Ryan Harrison[4]

4. 15-Dan Nanticoke[6]

5. 28W-Jeff Willingham[5]

6. 4J-Brad Shanks[3]

7. 83-Mark Ruel Jr[7]

Dash (6 Laps)

1. 28F-Davie Franek[1]

2. 5D-Jacob Dykstra[2]

3. 43M-Mark Smith[3]

4. 10-Terry Gray[5]

5. 4-Danny Smith[4]

6. 20-Brayden Cooley[6]

Feature (25 Laps)

1. 28F-Davie Franek[1]

2. 5D-Jacob Dykstra[2]

3. 4-Danny Smith[5]

4. 10-Terry Gray[4]

5. 83-Mark Ruel Jr[20]

6. 24-Garet Williamson[21]

7. 197-Ryan Harrison[9]

8. 43M-Mark Smith[3]

9. 12-Corbin Gurley[13]

10. 9M-Liam Martin[12]

11. 44-Chris Martin[11]

12. 20-Brayden Cooley[6]

13. 07-Johnny Bridges[7]

14. 28W-Jeff Willingham[15]

15. 26-Jeff Bye[16]

16. 15-Dan Nanticoke[10]

17. 4J-Brad Shanks[18]

18. 91-Kyle Connery[19]

19. 9D-Steve Diamond Jr[8]

20. 7E-Eric Gunderson[17]

21. 20C-Brandon Grubaugh[22]

22. 28M-Conner Morrell[14]

DNS: 4X-Scott Baldwin