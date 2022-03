Colby Stubblefield Wins at Boyd Raceway

BOYD, Texas (March 25, 2022) — Colby Stubblefield won the 305 sprint car feature Friday night at Boyd Raceway. Stubblefield charged from eigth starting position for the victory over Marcus Thomas, Logan Scherb, Chad Wilson from 18th starting position, and Merle Scherb.

Boyd Raceway

Boyd, Texas

Friday, March 25, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 78-Merle Scherb[1]

2. 2X-Colby Stubblefield[2]

3. 7T-Landon Thompson[3]

4. 5H-Chip Graham[5]

5. 22-Lucas Scherb[6]

6. 32-Corby Scherb[8]

7. 79-Ryan Hall[7]

8. 77A-William Durham[4]

9. 11-Katelynn Dixon[9]

Heat Race #2

1. 74-Daniel Estes Jr[2]

2. 83-Jett Hays[6]

3. 18-Logan Scherb[1]

4. 10G-Marcus Thomas[5]

5. 71-Colby Estes[3]

6. 4X-Heath Nestrick[7]

7. 65-Richard Wilbee[8]

8. 21B-Justin Bates[9]

9. 20-Chad Wilson[4]

A-Main

1. 2X-Colby Stubblefield[8]

2. 10G-Marcus Thomas[4]

3. 18-Logan Scherb[9]

4. 20-Chad Wilson[18]

5. 78-Merle Scherb[6]

6. 22-Lucas Scherb[5]

7. 79-Ryan Hall[13]

8. 21B-Justin Bates[16]

9. 11-Katelynn Dixon[17]

10. 83-Jett Hays[1]

11. 77A-William Durham[15]

12. 74-Daniel Estes Jr[2]

13. 5H-Chip Graham[7]

14. 7T-Landon Thompson[3]

15. 71-Colby Estes[10]

16. 65-Richard Wilbee[14]

17. 32-Corby Scherb[11]

18. (DQ) 4X-Heath Nestrick[12]