Justin Sanders Wins SCCT Opener at Placerville

PLACERVILLE, Calif. (March 26, 2022) — Justin Sanders won the opening round of the Sprint Car Challenge Tour for the 2022 season Saturday at Placerville Speedway. Sanders moved up from sixth starting position, topping a 51 car field for his second victory of the 2022 season. Shane Golobic, Sean Becker, Blake Carrick, and Isaiah Vasquez rounded out the top five.

Sprint Car Challenge Tour

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday, March 26, 2022

Qualifying

1. 83SA-Isaiah Vasquez, 10.673[2]

2. 4SA-Justin Sanders, 10.712[6]

3. 92-Andy Forsberg, 10.753[5]

4. 94-Greg Decaires V, 10.831[7]

5. 83V-Joel Myers Jr, 10.932[8]

6. 5H-Colby Johnson, 10.980[11]

7. 12J-John Clark, 11.019[1]

8. 8JR-Brian McGahan Jr, 11.021[3]

9. 7H-Jake Haulot, 11.087[4]

10. 88A-Joey Ancona, 11.163[10]

11. 24K-Koa Crane, 11.476[9]

Qualifying 2

1. 29-Willie Croft, 10.534[6]

2. 2XM-Max Mittry, 10.659[9]

3. 83T-Tanner Carrick, 10.677[8]

4. 15-Michael Sellers, 10.899[7]

5. 54S-Drake Standley, 10.937[3]

6. 31C-Justyn Cox, 10.963[2]

7. X1-Kaleb Montgomery, 10.969[1]

8. 8-Colby Wiesz, 11.038[4]

9. 14W-Ryan Robinson, 11.045[5]

10. 71L-Korey Lovell, 11.461[10]

Qualifying 3

1. 17W-Shane Golobic, 10.690[8]

2. 01-Kalib Henry, 10.787[4]

3. 75-Tony Gomes, 10.793[7]

4. 5C-Trent Canales, 10.902[2]

5. 5V-Daniel Whitley, 10.979[10]

6. 34-Landon Brooks, 10.989[6]

7. 5R-Ryan Rocha, 11.129[9]

8. 19-Colby Thornhill, 11.197[3]

9. 5-Kenny Wanderstadt, 11.313[5]

10. 5A-Lonny Alton, 12.261[1]

Qualifying 4

1. 35M-Chase Majdic, 10.795[8]

2. 38B-Blake Carrick, 10.808[2]

3. 21-Shane Hopkins, 10.921[6]

4. 3C-Casey Schmitz, 10.964[10]

5. 9-Dustin Freitas, 10.967[7]

6. 93-Stephen Ingraham, 10.974[4]

7. 33T-Jimmy Trulli, 11.074[3]

8. 33-Dylan Bloomfield, 11.074[9]

9. 7C-Steven Tiner, 11.118[1]

10. 98-Chris Masters, 11.133[5]

Qualifying 5

1. 22X-Sean Becker, 10.643[5]

2. 2L-Logan Forler, 10.737[3]

3. 56-Michael Faccinto, 10.811[1]

4. 42X-Tim Kaeding, 10.881[6]

5. 21M-Michael Ing, 11.002[10]

6. 85-CJ Humphreys, 11.068[7]

7. 77-Ryan Lippincott, 11.069[8]

8. 87-Ashlyn Rodriguez, 11.188[9]

9. 24-Justin Henry, 11.221[2]

10. 21X-Gage Garcia, 11.221[4]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 4SA-Justin Sanders[1]

2. 92-Andy Forsberg[2]

3. 83SA-Isaiah Vasquez[4]

4. 94-Greg Decaires V[3]

5. 5H-Colby Johnson[6]

6. 83V-Joel Myers Jr[5]

7. 88A-Joey Ancona[10]

8. 12J-John Clark[7]

9. 8JR-Brian McGahan Jr[8]

10. 7H-Jake Haulot[9]

11. 24K-Koa Crane[11]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2XM-Max Mittry[1]

2. 29-Willie Croft[4]

3. X1-Kaleb Montgomery[7]

4. 31C-Justyn Cox[6]

5. 15-Michael Sellers[3]

6. 71L-Korey Lovell[10]

7. 14W-Ryan Robinson[9]

8. 83T-Tanner Carrick[2]

9. 8-Colby Wiesz[8]

10. 54S-Drake Standley[5]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 01-Kalib Henry[1]

2. 75-Tony Gomes[2]

3. 17W-Shane Golobic[4]

4. 5C-Trent Canales[3]

5. 5V-Daniel Whitley[5]

6. 19-Colby Thornhill[8]

7. 34-Landon Brooks[6]

8. 5R-Ryan Rocha[7]

9. 5-Kenny Wanderstadt[9]

10. 5A-Lonny Alton[10]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 38B-Blake Carrick[1]

2. 21-Shane Hopkins[2]

3. 9-Dustin Freitas[5]

4. 33T-Jimmy Trulli[7]

5. 93-Stephen Ingraham[6]

6. 7C-Steven Tiner[9]

7. 33-Dylan Bloomfield[8]

8. 98-Chris Masters[10]

9. 3C-Casey Schmitz[3]

10. 35M-Chase Majdic[4]

Heat Race #5 (10 Laps)

1. 2L-Logan Forler[1]

2. 56-Michael Faccinto[2]

3. 22X-Sean Becker[4]

4. 42X-Tim Kaeding[3]

5. 21M-Michael Ing[5]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[8]

7. 24-Justin Henry[9]

8. 21X-Gage Garcia[10]

9. 85-CJ Humphreys[6]

10. 77-Ryan Lippincott[7]

C-Main (12 Laps)

1. 34-Landon Brooks[1]

2. 33-Dylan Bloomfield[2]

3. 3C-Casey Schmitz[6]

4. 12J-John Clark[4]

5. 24-Justin Henry[3]

6. 5-Kenny Wanderstadt[8]

7. 98-Chris Masters[5]

8. 24K-Koa Crane[11]

9. 54S-Drake Standley[9]

10. 8-Colby Wiesz[7]

C-Main 2 (12 Laps)

1. 88A-Joey Ancona[2]

2. 14W-Ryan Robinson[1]

3. 83T-Tanner Carrick[3]

4. 5R-Ryan Rocha[4]

5. 8JR-Brian McGahan Jr[6]

6. 77-Ryan Lippincott[9]

7. 5A-Lonny Alton[10]

8. 21X-Gage Garcia[5]

9. 85-CJ Humphreys[7]

Dash (6 Laps)

1. 29-Willie Croft[3]

2. 17W-Shane Golobic[4]

3. 83SA-Isaiah Vasquez[1]

4. 22X-Sean Becker[2]

5. 2L-Logan Forler[5]

6. 4SA-Justin Sanders[10]

7. 2XM-Max Mittry[6]

8. 21-Shane Hopkins[8]

9. 38B-Blake Carrick[9]

10. 01-Kalib Henry[7]

B Main (15 Laps)

1. 93-Stephen Ingraham[2]

2. 5H-Colby Johnson[4]

3. 83V-Joel Myers Jr[6]

4. 7C-Steven Tiner[7]

5. 21M-Michael Ing[5]

6. 15-Michael Sellers[1]

7. 88A-Joey Ancona[12]

8. 34-Landon Brooks[11]

9. 19-Colby Thornhill[9]

10. 33-Dylan Bloomfield[13]

11. 14W-Ryan Robinson[14]

12. 87-Ashlyn Rodriguez[8]

13. 5V-Daniel Whitley[3]

14. 71L-Korey Lovell[10]

A Main (35 Laps)

1. 4SA-Justin Sanders[6]

2. 17W-Shane Golobic[2]

3. 22X-Sean Becker[4]

4. 38B-Blake Carrick[9]

5. 83SA-Isaiah Vasquez[3]

6. 21-Shane Hopkins[8]

7. 2L-Logan Forler[5]

8. 29-Willie Croft[1]

9. 93-Stephen Ingraham[21]

10. 56-Michael Faccinto[13]

11. X1-Kaleb Montgomery[15]

12. 2XM-Max Mittry[7]

13. 7C-Steven Tiner[24]

14. 01-Kalib Henry[10]

15. 83V-Joel Myers Jr[23]

16. 42X-Tim Kaeding[17]

17. 94-Greg Decaires V[16]

18. 75-Tony Gomes[12]

19. 92-Andy Forsberg[11]

20. 5C-Trent Canales[18]

21. 9-Dustin Freitas[14]

22. 5H-Colby Johnson[22]

23. 33T-Jimmy Trulli[20]

24. 31C-Justyn Cox[19]