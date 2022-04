Terry McCarl Wins Spring Meltdown at I-80 Speedway

GREENWOOD, Neb. (April 2, 2022) — Terry McCarl won the winged 360 sprint car portion of the “Spring Meltdown” Saturday at I-80 Speedway. Seth Brahmer, Jack Dover, Jake Bubak, and Stuart Snyder rounded out the top five.

Spring Metldown

I-80 Speedway

Greenwood, Nebraska

Saturday, April 2, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9X-Jake Bubak[6]

2. 35L-Carson McCarl[1]

3. 22-Kaleb Johnson[9]

4. 09-Matt Juhl[5]

5. 24T-Christopher Thram[4]

6. 66-Bryan Gossel[3]

7. 4-Cam Martin[2]

8. 16-Austyn Gossel[7]

9. 14-Joey Danley[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 13V-Seth Brahmer[4]

3. 4X-Jason Danley[1]

4. 18-Ryan Roberts[8]

5. 03-Shayle Bade[6]

6. 1CC-Clayton Christensen[5]

7. 57B-Boyd Peterson[7]

8. 14Z-Aidan Zoutte[9]

9. 22W-Aaron Werner[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 36-Jason Martin[4]

2. 24-Terry McCarl[8]

3. 23S-Stuart Snyder[2]

4. 53-Jack Dover[5]

5. 22X-Riley Goodno[7]

6. 91-Adam Gullion[3]

7. 77-John Klabunde[6]

8. 99-Tony Rost[1]

B-Main (8 Laps)

1. 91-Adam Gullion[2]

2. 14-Joey Danley[8]

3. 99-Tony Rost[7]

4. 14Z-Aidan Zoutte[10]

5. 57B-Boyd Peterson[3]

6. 66-Bryan Gossel[1]

7. 22W-Aaron Werner[9]

8. 77-John Klabunde[4]

9. 16-Austyn Gossel[6]

10. 4-Cam Martin[5]

A-Main (25 Laps)

1. 24-Terry McCarl[4]

2. 13V-Seth Brahmer[6]

3. 53-Jack Dover[12]

4. 9X-Jake Bubak[5]

5. 23S-Stuart Snyder[9]

6. 09-Matt Juhl[11]

7. 03-Shayle Bade[14]

8. 35L-Carson McCarl[7]

9. 22X-Riley Goodno[13]

10. 24T-Christopher Thram[15]

11. 44-Chris Martin[1]

12. 22-Kaleb Johnson[3]

13. 99-Tony Rost[19]

14. 4X-Jason Danley[10]

15. 14Z-Aidan Zoutte[20]

16. 36-Jason Martin[2]

17. 14-Joey Danley[18]

18. 91-Adam Gullion[17]

19. 1CC-Clayton Christensen[16]

20. 18-Ryan Roberts[8]