Tyler Newcom Wins at Riverside

WEST MEMPHIS, Ark. (April 2, 2022) — Tyler Newcom won the winged 305 sprint car feature Saturday at Riverside International Speedway. Joseph Wray IV, Tucker Boulton, Eddie Gallagher, and Dale Howard rounded out the top five.

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday, April 2, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 42-Andy McElhannon[2]

2. 8-Joseph Wray IV[1]

3. 22J-Bubba Jones[7]

4. 2T-Todd Bradford[6]

5. 45-Ethan Tyler[8]

6. 59-Frank Herman[4]

7. 23W-Conner Wray[5]

DNS: 25-Tyler Whatley

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 47X-Tyler Newcom[1]

2. 20-Dale Howard[2]

3. 6-Tucker Boulton[6]

4. 1X-Eddie Gallagher[5]

5. 17-Hayden Brinkley[7]

6. 22-Tanner Bingham[4]

7. 28-Keith Ainsworth[3]

A-Main (20 Laps)

1. 47X-Tyler Newcom[2]

2. 8-Joseph Wray IV[3]

3. 6-Tucker Boulton[6]

4. 1X-Eddie Gallagher[8]

5. 20-Dale Howard[4]

6. 17-Hayden Brinkley[10]

7. 2T-Todd Bradford[7]

8. 22-Tanner Bingham[12]

9. 28-Keith Ainsworth[14]

10. 45-Ethan Tyler[9]

11. 59-Frank Herman[11]

12. 42-Andy McElhannon[1]

13. 23W-Conner Wray[13]

14. 22J-Bubba Jones[5]

DNS: 25-Tyler Whatley