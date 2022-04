Cochran Wins at Clinton County

MILL HALL, Penn. (April 15, 2022) — Tylor Cochran won the Laurel Highlands Sprint Car Series feature Friday night at Clinton County Speedway. Matt Tebbs, Josh Beamer, Jeffrey Weaver, and Scott Lutz rounded out the top five.

Laurel Highlands Sprint Car Series

Clinton County Speedway

Mill Hall, Pennsylvania

Friday, April 15, 2022

Heat Race #1:

1. 15T-Matt Tebbs

2. 21C-Jarrett Cavalet

3. 66-Ryan Kissinger

4. 92-Johnny Smith

5. 32A-Austin Greenland

6. 9-Mariah Romig

7. 246 – Levi Brungard

8. 06K-Erick Knopp

Heat Race #2

1. 95-Garret Bard

2. 85-Josh Beamer

3. 78C-Dakota Schweikart

4. 52-Jeffery Weaver

5. 33-Scott Lutz

6. 22R-Dustin Prettyleaf

7. 01-Timmy Bittner

Heat Race #3:

1. 78-Dale Schweikart

2. 19-Tylor Cochran

3. 69-Eric Mathiot

4. 23B-Corey Brungard

5. 72-Dave Guss, Jr.

6. 87-Kyle Knopp

7. 45-Wyatt Walizer

A-Main:

1. 19-Tylor Cochran

2. 15T-Matt Tebbs

3. 85-Josh Beamer

4. 52-Jeffery Weaver

5. 33-Scott Lutz

6. 78C-Dakota Schweikart

7. 66-Ryan Kissinger

8. 32A-Austin Greenland

9. 23B-Corey Brungard

10. 78-Dale Schweikart

11. 22R-Dustin Prettyleaf

12. 72-Dave Guss, Jr.

13. 45-Wyatt Walizer

14. 87-Kyle Knopp

15. 95-Garret Bard

16. 01-Timmy Bittner

17. 21C-Jarrett Cavalet

18. 06K-Erick Knopp

19. 9-Mariah Romig

20. 246-Levi Brungard

21. 92-Johnny Smith

22. 69-Eric Mathiot