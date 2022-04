Macri Makes Late Race Move to Win at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (April 16, 2022) — Anthony Macri picked up his second victory of the weekend by winning the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. Macri slid by Dylan Cisney with two laps and drove away for his third win of the 2022 season. Cisney held on for second with Steve Buckwalter, A.J. Flick, and Jeff Halligan rounding out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, April 16, 2022

Heat Race #1:

1. 33-Gerard McIntyre

2. 58-Troy Wagaman, Jr.

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 23-Pat Cannon

5. 67-Justin Whittal

6. 1-Logan Wagner

7. 19-Curt Stroup

8. 55-Mike Wagner

Heat Race #2:

1. 39M-Anthony Macri

2. 2-AJ Flick

3. 5W-Lucas Wolfe

4. 42-Sye Lynch

5. 15-Lynton Jeffrey

6. 29M-Logan McCandless

7. 90-Jordan Givler

8. 86-Ron Aurand

Heat Race #3:

1. 45-Jeff Halligan

2. 5-Dylan Cisney

3. 11-TJ Stutts

4. 12-Blane Heimbach

5. 47K-Kody Lehman

6. 35-Tyler Reeser

7. 33W-Michael Walter II

Feature:

1. 39M-Anthony Macri

2. 5-Dylan Cisney

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 2-AJ Flick

5. 45-Jeff Halligan

6. 11-TJ Stutts

7. 33-Gerard McIntyre

8. 67-Justin Whittal

9. 5W-Lucas Wolfe

10. 12-Blane Heimbach

11. 1-Logan Wagner

12. 23-Pat Cannon

13. 42-Sye Lynch

14. 58-Troy Wagaman, Jr.

15. 55-Mike Wagner

16. 47K-Kody Lehman

17. 19-Curt Stroup

18. 15-Lynton Jeffrey

19. 35-Tyler Reeser

20. 33W-Michael Walter II

21. 90-Jordan Givler

22. 29M-Logan McCandless

23. 86-Ron Aurand