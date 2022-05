Danner Wins USAC East Coast Feature at Bridgeport

SWEDESBORO, N.J. (April 30, 2022) — Briggs Danner won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Saturday night at Bridgeport Motorsports Park. Alex Bright, Billy Pauch Jr, Joey Amantea, and Kyle Spence rounded out the top five. Dave Brown won the Mid-Atlanic Sprint Car main event.

Bridgeport Motorsports Park

Swedesboro, New Jersey

Saturday, April 30, 2022

USAC East Coast Sprint Car Series

Heat Race #1:

1. 39-Billy Pauch Jr

2. 20-Alex Bright

3. 88j-Joey Amantea

4. 21K-Tommy Kunsman Jr

5. 83-Bruce Buckwalter Jr

6. 15-Mark Bitner

7. 23b-Preston Lattomus

Heat Race #2:

1. 22-Kyle Spence

2. 7-Ed Aiken

3. 117-David Swanson

4. 83s-Billy Ney

5. 19-Steve Drevicki

6. 62-Brian Spencer

7. 96-Lee Kauffman

Heat Race #3:

1. 90-Colin White

2. 5G-Briggs Danner

3. 23M-Kenny Miller 3rd

4. 71-Chris Allen Jr

5. 12-Brent Sherer

6. 17j-Jonathan Swanson

7. 67-Jason Cherry

Feature:

1. 5G-Briggs Danner

2. 20-Alex Bright

3. 39-Billy Pauch Jr

4. 88j-Joey Amantea

5. 22-Kyle Spence

6. 19-Steve Drevicki

7. 23M-Kenny Miller 3rd

8. 7-Ed Aiken

9. 71-Chris Allen Jr

10. 90-Colin White

11. 83-Bruce Buckwalter Jr

12. 15-Mark Bitner

13. 17j-Jonathan Swanson

14. 117-David Swanson

15. 67-Jason Cherry

16. 96-Lee Kauffman

17. 12-Brent Sherer

18. 62-Brian Spencer

19. 23b-Preston Lattomus

20. 21K-Tommy Kunsman Jr

21. 83s-Billy Ney

Mid-Atlantic Sprint Series

Heat Race #1:

1. 45-Kevin Nagy

2. 70-Eddie Wagner

3. 7-Aidan Borden

4. 2-C J Faison

5. 19A-Tim Iulg

6. 9s-Rick Stief

7. 61-Jon Scarborough

8. 15B-Bryant Davis

9. 17c-Keith Anderson

Heat Race #2:

1. 83-Larry McVay

2. 4B-John Brennfleck

3. X-Josh Bricker

4. 19T-DJ Tanner Jr.

5. 35-Buddy Schweibinz

6. 3-Cory Cornell

7. 9n-Justin Nowlen

8. 86-Darren Cox

9. 83k-Kristina Pratt

Heat Race #3:

1. 44-Dave Brown

2. 4-Bobby Devault

3. 88-Rory Janney

4. 12-Joe Kay

5. 16-Jeff Paulson

6. 98C-Cory Hunsberger

7. 24L-Dan Leaper

8. 32S-Ryan Simmons

9. 41-Chase Moran

B-Main:

1. 61-Jon Scarborough

2. 15B-Bryant Davis

3. 9n-Justin Nowlen

4. 24L-Dan Leaper

5. 86-Darren Cox

6. 17c-Keith Anderson

7. 83k-Kristina Pratt

8. 32S-Ryan Simmons

A-Main:

1. 44-Dave Brown

2. 4B-John Brennfleck

3. 88-Rory Janney

4. 35-Buddy Schweibinz

5. 2-C J Faison

6. 4-Bobby Devault

7. 83-Larry McVay

8. 45-Kevin Nagy

9. 7-Aidan Borden

10. 19T-DJ Tanner Jr.

11. 9s-Rick Stief

12. 70-Eddie Wagner

13. 16-Jeff Paulson

14. 19A-Tim Iulg

15. 12-Joe Kay

16. X-Josh Bricker

17. 15B-Bryant Davis

18. 98C-Cory Hunsberger

19. 86-Darren Cox

20. 61-Jon Scarborough

21. 9n-Justin Nowlen

22. 17c-Keith Anderson

23. 24L-Dan Leaper

24. 3-Cory Cornell