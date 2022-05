Michael Faccinto Captures USAC Western States Midget wina t Placerville

From USAC

USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: May 7, 2022 – Placerville Speedway – Placerville, California – “Mother’s Day Madness / Elk Grove Ford Mini Series Round #3” – Co-Sanctioned with BCRA

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATONS: 1. Michael Faccinto, 14J, Graunstadt-11.870; 2. Ben Worth, 5K, Alexander-11.979; 3. Jake Andreotti, 00, Davis-12.173; 4. Dylan Bloomfield, 14JR, Streeter-12.174; 5. Colton Raudman, 2C, Schutte-12.276; 6. Austin Liggett, 83, Liggett-12.278; 7. Cade Lewis, 73, Ford-12.312; 8. Jake Morgan, 45, Morgan-12.313; 9. Brody Fuson, 51, Carlile-12.324; 10. A.J. Bender, 1X, LKK-12.405; 11. Blake Bower, 9, Boscacci-12.434; 12. Michael Snider, 6K, Snider-12.524; 13. Chase Johnson, 73X, Ford-12.549; 14. Caden Sarale, 32, Sarale-12.588; 15. Danika Jo Parker, 13, Parker-12.604; 16. Zach Telford, 22G, GR-12.614; 17. Ben Wiesz, 21, Wiesz-12.841; 18. Randi Pankratz, 8, Pankratz-12.874; 19. Anthony Esberg, 1K, Esberg-13.596; 20. Dave Stoltz, 77, Stoltz-13.854; 21. Thomas Esberg, 8X, Esberg-16.082; 22. Beau Lemire, 14, Lemire-NT; 23. Travis Buckley, 7NZ, Buckley-NT.

JORDAN HANNI WELL DRILLING FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faccinto, 2. Lewis, 3. Bloomfield, 4. A.Esberg, 5. Lemire, 6. Telford, 7. Johnson, 8. Bender. NT

AMMONIA REFRIGERATION SERVICE SECOND HEAT: (10 laps) 1. Morgan, 2. Worth, 3. Bower, 4. Raudman, 5. Sarale, 6. Wiesz, 7. Buckley, 8. Stoltz. NT.

WIRELESS 101 THIRD HEAT: (10 laps) 1. Fuson, 2. Liggett, 3. Andreotti, 4. Snider, 5. Pankratz, 6. Parker, 7. T.Esberg. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Michael Faccinto (6), 2. Dylan Bloomfield (3), 3. Chase Johnson (12), 4. Austin Liggett (1), 5. Brody Fuson (8), 6. Blake Bower (10), 7. Jake Morgan (7), 8. Ben Wiesz (16), 9. Cade Lewis (9), 10. Travis Buckley (22), 11. Randi Pankratz (17), 12. Colton Raudman (2), 13. Dave Stoltz (19), 14. Beau Lemire (21), 15. Jake Andreotti (4), 16. Michael Snider (11), 17. Danika Jo Parker (14), 18. Ben Worth (5), 19. Caden Sarale (13), 20. Anthony Esberg (18), 21. Zach Telford (15), 22. A.J. Bender (23). NT.

**Snider flipped during hotlaps. Sarale flipped on lap 2 of the feature. T.Esberg did not start feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-11 Liggett, Laps 12-13 Andreotti, Laps 14-22 Liggett, Laps 23-30 Faccinto.

ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Travis Buckley (22nd to 10th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Dave Stoltz

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Michael Faccinto-311, 2-A.J. Bender-299, 3-Ben Worth-282, 4-Travis Buckley-266, 5-Brody Fuson-256, 6-Jake Andreotti-254, 7-Blake Bower-249, 8-Michael Snider-211, 9-Austin Liggett-179, 10-Thomas Esberg-172.

NEW ELK GROVE FORD MINI SERIES POINTS: 1-Michael Faccinto-241, 2-Austin Liggett-179, 3-Jake Andreotti-169, 4-A.J. Bender-161, 5-Shane Golobic-159, –Ben Worth-159, 7-Blake Bower-152, 8-Travis Buckley-149, 9-Dylan Bloomfield-133, 10-Caden Sarale-123.

TOP QUALIFIER POINTS: 1-Ben Worth-20, 2-Michael Faccinto-19, 3-Shane Golobic-12, –Jake Andreotti-12, 5-Chase Johnson-6, –Mitchel Moles-6, 7-Austin Liggett-5, Shannon McQueen-4, –Travis Buckley-4, –Blake Bower-4.

PASSING MASTER POINTS: 1-A.J. Bender-20, 2-Travis Buckley-17, 3-Thomas Esberg-13, 4-Ben Wiesz-12, 5-Danika Joe Parker-11, –Brody Fuson-11, –Randi Panktratz-11, 8-Blake Bower-10, 9-Michael Faccinto-9, –Chase Johnson-9.

NEXT USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: May 21 – Ventura Raceway – Ventura, California