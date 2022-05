Jordan Poirier Wins SOS Feature at Brighton

BRIGHTON, Ont. (May 21, 2022) — Jordan Poirier won the Southern Ontario Sprints feature Saturday at Brighton Speedway. Liam Martin, Jacob Dykstra, Jake Brown, and Kyle Phillips rounded out the top five.

Southern Ontario Sprints

Brighton Speedway

Brighton, Ontario

Saturday, May 21, 2022

Feature:

1. 28-Jordan Poirier

2. 9-Liam Martin

3. 5d-Jacob Dykstra

4. 1-10 Jake Brown

5. 21-Kyle Phillips

6. 91-Ryan Turner

7. 13-Cory Turner

8. 0-Glenn Styres

9. 11j-Chris Jones

10. 20-Braydon Cooley

11. 11-Jamie Turner

12. 15N-Dan Nanticoke

13. 15-Mike Farrell

14. 71-Shawn Sliter

15. 98-Paul Pekkonen

16. 77-Tyeller Powless

17. 84-Tyler Rand

18. 25-Warren Mahoney