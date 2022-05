Allen Hafford Wins Electric Wisconsin WingLESS Sprints main

From Mike Babicz

(Wilmot, Wis., Saturday, May 28, 2022) Allen Hafford of Beach Park, IL captured the 20-lap AutoMeter/Brewington Electric Wisconsin WingLESS Sprints main. Hafford overtook early race pace setter Tim Cox of Park City, IL six laps from the finish for the win. Cox came across second. Burlington’s Mike Sullivan third. Jimmy Sivia of Winthrop Harbor, IL fourth. Bristol’s Chris Klemko fifth.

Wisconsin wingLESS Sprints 39 Entries

A Feature 1 20 Laps | 00:22:51.452

1. 38-Allen Hafford[10]; 2. 40-Tim Cox[2]; 3. 9X-Mike Sullivan[1]; 4. 91-Jimmy Sivia[3]; 5. 70-Chris Klemko[4]; 6. 7X-Ryan

Marshall[8]; 7. 99J-Seth Johnson[7]; 8. 4-Jordan Paulsen[5]; 9. 09-Clayton Rossmann[11]; 10. 50-Rusty Egan[14]; 11. 24-

Eric Wilke[9]; 12. 89-Nathan Crane[18]; 13. 54-Scott Grissom[15]; 14. 22-Greg Alt[17]; 15. 38C-Craig Campton[12]; 16.

14Z-Ryan Zielski[16]; 17. 20-Natalie Klemko[23]; 18. 14AJ-BG Wood[21]; 19. 52M-David Mikulski[19]; 20. 41-Dennis

Spitz[6]; 21. 7-Trinity Uttech[22]; 22. 0-John Fahl[13]; 23. 1-Tommy Colburn[20]; 24. 22S-Brian Strane[24]

B Feature 1 12 Laps | 00:09:46.237

1. 22-Greg Alt[1]; 2. 52M-David Mikulski[3]; 3. 14AJ-BG Wood[4]; 4. 20-Natalie Klemko[8]; 5. 52-Craig Lager[2]; 6. 66-

Charles Spoonmore[6]; 7. 7D-Josh Davidson[7]; 8. 29OG-Tom Eller[5]

B Feature 2 12 Laps | 00:15:51.052

1. 89-Nathan Crane[2]; 2. 1-Tommy Colburn[3]; 3. 7-Trinity Uttech[1]; 4. 22S-Brian Strane[5]; 5. 13A-Dave Wallace[4]; 6.

29J-Ralph Johnson[10]; 7. 99X-Tom Brown[6]; 8. 17-Bryce Andrews[8]; 9. 39-William Huck[7]; 10. 6B-Vince Bartolotta[9]; 11.

8-Daniel Walldan[11]

Heat 1 10 Laps | 00:03:27.864

1. 7X-Ryan Marshall[1]; 2. 9X-Mike Sullivan[3]; 3. 50-Rusty Egan[5]; 4. 14Z-Ryan Zielski[8]; 5. 52-Craig Lager[2]; 6. 22-Greg

Alt[4]; 7. 29OG-Tom Eller[6]; 8. 7D-Josh Davidson[7]; 9. 11-Austin Hansen[10]; 10. 29J-Ralph Johnson[9]

Heat 2 10 Laps | 00:02:53.905

1. 99J-Seth Johnson[1]; 2. 09-Clayton Rossmann[2]; 3. 38-Allen Hafford[3]; 4. 70-Chris Klemko[4]; 5. 89-Nathan Crane[7];

6. 14AJ-BG Wood[6]; 7. 66-Charles Spoonmore[9]; 8. 39-William Huck[8]; 9. 61-Zach Hansen[5]; 10. 12-Shawn Swim[10]

Heat 3 10 Laps | 00:02:54.855

1. 41-Dennis Spitz[1]; 2. 38C-Craig Campton[2]; 3. 91-Jimmy Sivia[4]; 4. 54-Scott Grissom[7]; 5. 7-Trinity Uttech[3]; 6. 1-

Tommy Colburn[5]; 7. 99X-Tom Brown[9]; 8. 20-Natalie Klemko[8]; 9. 6B-Vince Bartolotta[6]; 10. 8-Daniel Walldan[10]

Heat 4 10 Laps | 00:02:51.597

1. 4-Jordan Paulsen[1]; 2. 0-John Fahl[2]; 3. 40-Tim Cox[4]; 4. 24-Eric Wilke[3]; 5. 52M-David Mikulski[7]; 6. 13A-Dave

Wallace[6]; 7. 22S-Brian Strane[8]; 8. 17-Bryce Andrews[9]; 9. 70H-Tate Hensley[5]

Qualifying 1 | 00:19:35.367

1. 22-Greg Alt, 00:15.261[18]; 2. 70-Chris Klemko, 00:15.400[17]; 3. 91-Jimmy Sivia, 00:15.406[11]; 4. 40-Tim Cox,

00:15.488[14]; 5. 9X-Mike Sullivan, 00:15.509[7]; 6. 38-Allen Hafford, 00:15.514[19]; 7. 7-Trinity Uttech, 00:15.607[20]; 8.

24-Eric Wilke, 00:15.627[5]; 9. 52-Craig Lager, 00:15.665[6]; 10. 09-Clayton Rossmann, 00:15.692[30]; 11. 38C-Craig

Campton, 00:15.765[26]; 12. 0-John Fahl, 00:15.769[9]; 13. 7X-Ryan Marshall, 00:15.777[31]; 14. 99J-Seth Johnson,

00:15.784[15]; 15. 41-Dennis Spitz, 00:15.808[16]; 16. 4-Jordan Paulsen, 00:15.859[12]; 17. 50-Rusty Egan,

00:15.898[34]; 18. 61-Zach Hansen, 00:15.916[13]; 19. 1-Tommy Colburn, 00:15.987[10]; 20. 70H-Tate Hensley,

00:15.993[35]; 21. 29OG-Tom Eller, 00:16.012[8]; 22. 14AJ-BG Wood, 00:16.037[22]; 23. 6B-Vince Bartolotta,

00:16.081[4]; 24. 13A-Dave Wallace, 00:16.085[1]; 25. 7D-Josh Davidson, 00:16.113[25]; 26. 89-Nathan Crane,

00:16.116[23]; 27. 54-Scott Grissom, 00:16.172[28]; 28. 14Z-Ryan Zielski, 00:16.328[36]; 29. 39-William Huck,

00:16.467[24]; 30. 22S-Brian Strane, 00:16.572[21]; 31. 29J-Ralph Johnson, 00:16.589[27]; 32. 66-Charles Spoonmore,

00:16.809[37]; 33. 99X-Tom Brown, 00:17.042[38]; 34. 17-Bryce Andrews, 00:17.059[33]; 35. 11-Austin Hansen,

00:17.190[32]; 36. 12-Shawn Swim, 00:28.514[29]; 37. 52M-David Mikulski, 00:28.514[2]; 38. 20-Natalie Klemko,

00:28.514[3]; 39. 8-Daniel Walldan, 00:28.514[39]