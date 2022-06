Dussel Doubles Up at I-96 With GLSS Victory

LAKE ODESSA, Mich. (June 4, 2022) — Nate Dussel closed out the Full Throttle Nationals at I-96 Speedway by winning the Great Lakes Super Sprints feature. The victory was Dussel’s second of the night and third of the weekend. Max Stambaugh, Jared Horstman, Gregg Dalman, and Dustin Daggett rounded out the top five.

Full Throttle Nationals

Great Lakes Super Sprints

I-96 Speedway

Lake Odessa, Michigan

Saturday, June 4, 2022

Qualifying

1. 66-Chase Dunham, 14.097[1]

2. 71H-Max Stambaugh, 14.246[4]

3. 23-Devon Dobie, 14.270[6]

4. 7C-Phil Gressman, 14.277[13]

5. 19M-Brett Mann, 14.281[8]

6. 27-Brad Lamberson, 14.415[2]

7. X-Mike Keegan, 14.439[12]

8. 84-Kyle Poortenga, 14.494[5]

9. 1D-Nate Dussel, 14.534[14]

10. 21-Linden Jones, 14.571[3]

11. 46-Ryan Coniam, 14.699[11]

12. 16B-Chase Ridenour, 14.717[7]

13. 38-Max Frank, 14.750[9]

14. 3A-Mike Astrauskas, 15.047[15]

15. 0-Brayton Phillips, 15.438[16]

16. 11-Joe Conway, 16.102[10]

Qualifying 2

1. 16C-Tyler Rankin, 14.343[6]

2. 24D-Danny Sams III, 14.358[3]

3. 28-Shawn Valenti, 14.428[15]

4. 85-Dustin Daggett, 14.444[14]

5. 17-Jared Horstman, 14.524[7]

6. 49T-Gregg Dalman, 14.657[8]

7. 13-Andy Teunessen, 14.761[11]

8. 15K-Creed Kemenah, 14.822[10]

9. 86-Keith Sheffer Jr, 14.835[5]

10. 10S-Jay Steinebach, 14.835[9]

11. 14H-Zane Devault, 14.869[1]

12. 70-Eli Lakin, 14.890[4]

13. 2-Ricky Peterson, 14.894[12]

14. 20I-Kelsey Ivy, 15.142[13]

15. 55-Matt Cogley, 15.301[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 19M-Brett Mann[2]

2. X-Mike Keegan[1]

3. 23-Devon Dobie[3]

4. 1D-Nate Dussel[5]

5. 66-Chase Dunham[4]

6. 38-Max Frank[7]

7. 0-Brayton Phillips[8]

8. 46-Ryan Coniam[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7C-Phil Gressman[3]

2. 71H-Max Stambaugh[4]

3. 84-Kyle Poortenga[1]

4. 16B-Chase Ridenour[6]

5. 21-Linden Jones[5]

6. 3A-Mike Astrauskas[7]

7. 11-Joe Conway[8]

8. 27-Brad Lamberson[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman[2]

2. 13-Andy Teunessen[1]

3. 14H-Zane Devault[6]

4. 28-Shawn Valenti[3]

5. 16C-Tyler Rankin[4]

6. 86-Keith Sheffer Jr[5]

7. 55-Matt Cogley[8]

8. 2-Ricky Peterson[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[3]

2. 24D-Danny Sams III[4]

3. 49T-Gregg Dalman[2]

4. 15K-Creed Kemenah[1]

5. 70-Eli Lakin[6]

6. 20I-Kelsey Ivy[7]

7. 10S-Jay Steinebach[5]

B-Main (12 Laps)

1. 66-Chase Dunham[1]

2. 70-Eli Lakin[4]

3. 86-Keith Sheffer Jr[7]

4. 20I-Kelsey Ivy[8]

5. 16C-Tyler Rankin[3]

6. 10S-Jay Steinebach[12]

7. 2-Ricky Peterson[15]

8. 38-Max Frank[5]

9. 55-Matt Cogley[11]

10. 0-Brayton Phillips[9]

11. 11-Joe Conway[10]

12. 3A-Mike Astrauskas[6]

DNS: 21-Linden Jones

DNS: 46-Ryan Coniam

DNS: 27-Brad Lamberson

A-Main (30 Laps)

1. 1D-Nate Dussel[13]

2. 71H-Max Stambaugh[7]

3. 17-Jared Horstman[1]

4. 49T-Gregg Dalman[12]

5. 85-Dustin Daggett[5]

6. X-Mike Keegan[4]

7. 15K-Creed Kemenah[16]

8. 86-Keith Sheffer Jr[19]

9. 28-Shawn Valenti[15]

10. 23-Devon Dobie[9]

11. 16C-Tyler Rankin[21]

12. 7C-Phil Gressman[3]

13. 20I-Kelsey Ivy[20]

14. 19M-Brett Mann[8]

15. 13-Andy Teunessen[2]

16. 10S-Jay Steinebach[22]

17. 14H-Zane Devault[11]

18. 84-Kyle Poortenga[10]

19. 70-Eli Lakin[18]

20. 24D-Danny Sams III[6]

21. 66-Chase Dunham[17]

22. 16B-Chase Ridenour[14]