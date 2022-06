Barsness Wins Nothern Renegade Feature at Grand Rapids Speedway

GRAND RAPIDS, Minn. (June 9, 2022) — Jake Barnsness won the Northern Renegade Sprint Car Series feature Thursday night at Grand Rapids Speedway. Nick DaRonco, Paul Schultz, KC Hawkinson, and Travis Case from 11th starting position rounded out the top five.

Northern Renegade Sprint Car Series

Grand Rapids Speedway

Grand Rapids, Minnesota

Thursday, June 9, 2022

Heat Race #1

1. 46H-Ken Hron[1]

2. 47-Jake Barsness[4]

3. 11-Jesse Grife[3]

4. 46-KC Hawkinson[2]

5. 2-Teal Arnason[5]

6. 10C-Travis Case[6]

Heat Race #2

1. 8-Nick DaRonco[1]

2. 101-Paul Schultz[3]

3. Z15-Zach Olson[5]

4. 56-Josh Braford[2]

5. 28-John Breitenfeldt[4]

6. 15E-Brad Larson[7]

7. 92-Danny Wait Jr[6]

A-Main

1. 47-Jake Barsness[1]

2. 8-Nick DaRonco[5]

3. 101-Paul Schultz[2]

4. 46-KC Hawkinson[7]

5. 10C-Travis Case[11]

6. 11-Jesse Grife[3]

7. Z15-Zach Olson[4]

8. 2-Teal Arnason[9]

9. 15E-Brad Larson[12]

10. 46H-Ken Hron[6]

11. 92-Danny Wait Jr[13]

12. 56-Josh Braford[8]

13. 28-John Breitenfeldt[10]