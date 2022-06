Kody Swanson Wins 500 Sprint Tour Main at Plymouth

PLYMOUTH, Ind. (June 10, 2022) — Kody Swanson won the 500 Sprint Car Tour main event Friday at Plymouth Speedway. 2022 Little 500 winner Tyler Roahrig, Billy Wease, Dakota Armstrong, and Bobby Santos III rounded out the top five.

500 Sprint Car Tour

Plymouth Speedway

Plymouth, Indiana

Friday, June 10, 2022

Feature:

1. 44-Kody Swanson

2. 56-Tyler Roahrig

3. 80-Billy Wease

4. 1-Dakota Armstong

5. 22A-Bobby Santos III

6. 55F-Taylor Ferns

7. 14-Davey Hamilton Jr

8. 31-Derek Bischak

9. 67-Kyle O’Gara

10. 74-Tony Main

11. 51-Russell Gamester

12. 18-Travis Welpott

13. 77-Quinton Saayman

14. 27j-Chris Jagger

15. 4B-Cory Buttler

16. 27-Nick Marcott

17. 53-Justin Harper

18. 11-Tom Paterson