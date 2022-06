Cox Wins Fathers Day Special at Wilmot

WILMOT, Wisc. (June 19, 2022) — Tim Cox won the Fathers Day special event for the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series at Wilmot Raceway. Jimmy Sivia charged from 10th to claim the runner up position while Zach Raidart, Ryan Marshall, and Nathan Crane from 18th starting position rounded out the top five.

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Sunday, June 19, 2022

Qualifying

1. 91-Jimmy Sivia, 15.130[31]

2. 09-Clayton Rossmann, 15.289[21]

3. 14Z-Ryan Zielski, 15.289[22]

4. 7X-Ryan Marshall, 15.412[36]

5. 99X-Mike Sullivan, 15.459[23]

6. 70-Chris Klemko, 15.475[11]

7. 40-Tim Cox, 15.479[30]

8. 11D-Daniel Graumenz, 15.496[13]

9. 17-Bryce Andrews, 15.542[19]

10. 23Z-Zach Raidart, 15.558[33]

11. 89-Nathan Crane, 15.589[27]

12. 50-Rusty Egan, 15.599[14]

13. 22S-Brian Strane, 15.662[15]

14. 38-Allen Hafford, 15.697[5]

15. 22-Greg Alt, 15.764[18]

16. 70H-Tate Hensley, 15.903[17]

17. 39-William Huck, 15.911[32]

18. 36D-Chris Dodd, 15.942[4]

19. 13-CJ Malueg, 15.942[10]

20. 99J-Seth Johnson, 15.984[7]

21. 0-John Fahl, 15.996[12]

22. 54-Scott Grissom, 16.060[8]

23. 61-Zach Hansen, 16.062[9]

24. 6B-Vince Bartolotta, 16.080[16]

25. 69-TJ Smith, 16.089[35]

26. 4-Jordan Paulsen, 16.104[28]

27. 96-Travis Mahoney, 16.135[20]

28. 20-Natalie Klemko, 16.147[25]

29. 24-Eric Wilke, 16.226[26]

30. 29J-Ralph Johnson, 16.259[6]

31. 41-Dennis Spitz, 16.326[29]

32. 7L-Ellie Hensley, 16.530[1]

33. 13A-Dave Wallace, 16.538[34]

34. 11-Austin Hansen, 16.580[24]

35. 00-Gary Klamrowski, 16.590[37]

36. 7D-Josh Davidson, 16.725[2]

37. 29OG-Tom Eller[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[4]

2. 99X-Mike Sullivan[3]

3. 22S-Brian Strane[1]

4. 17-Bryce Andrews[2]

5. 0-John Fahl[6]

6. 69-TJ Smith[7]

7. 39-William Huck[5]

8. 29OG-Tom Eller[10]

9. 24-Eric Wilke[8]

10. 13A-Dave Wallace[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[3]

2. 38-Allen Hafford[1]

3. 23Z-Zach Raidart[2]

4. 09-Clayton Rossmann[4]

5. 54-Scott Grissom[6]

6. 36D-Chris Dodd[5]

7. 4-Jordan Paulsen[7]

8. 29J-Ralph Johnson[8]

9. 11-Austin Hansen[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[4]

2. 22-Greg Alt[1]

3. 13-CJ Malueg[5]

4. 40-Tim Cox[3]

5. 96-Travis Mahoney[7]

6. 41-Dennis Spitz[8]

7. 00-Gary Klamrowski[9]

8. 89-Nathan Crane[2]

DNS: 61-Zach Hansen

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[4]

2. 70H-Tate Hensley[1]

3. 50-Rusty Egan[2]

4. 99J-Seth Johnson[5]

5. 20-Natalie Klemko[7]

6. 7D-Josh Davidson[9]

7. 11D-Daniel Graumenz[3]

8. 7L-Ellie Hensley[8]

9. 6B-Vince Bartolotta[6]

B-Main (12 Laps)

1. 11D-Daniel Graumenz[1]

2. 96-Travis Mahoney[3]

3. 36D-Chris Dodd[4]

4. 41-Dennis Spitz[5]

5. 0-John Fahl[2]

6. 00-Gary Klamrowski[7]

7. 7L-Ellie Hensley[8]

8. 39-William Huck[6]

DNS: 6B-Vince Bartolotta

DNS: 11-Austin Hansen

DNS: 61-Zach Hansen

B-Main 2 (12 Laps)

1. 89-Nathan Crane[1]

2. 54-Scott Grissom[2]

3. 4-Jordan Paulsen[6]

4. 20-Natalie Klemko[3]

5. 24-Eric Wilke[9]

6. 29J-Ralph Johnson[7]

7. 69-TJ Smith[4]

8. 29OG-Tom Eller[8]

9. 7D-Josh Davidson[5]

10. 13A-Dave Wallace[10]

A-Main (20 Laps)

1. 40-Tim Cox[4]

2. 91-Jimmy Sivia[10]

3. 23Z-Zach Raidart[2]

4. 7X-Ryan Marshall[7]

5. 89-Nathan Crane[18]

6. 14Z-Ryan Zielski[8]

7. 50-Rusty Egan[1]

8. 09-Clayton Rossmann[9]

9. 70-Chris Klemko[5]

10. 38-Allen Hafford[11]

11. 13-CJ Malueg[15]

12. 99J-Seth Johnson[16]

13. 22-Greg Alt[12]

14. 54-Scott Grissom[20]

15. 96-Travis Mahoney[19]

16. 41-Dennis Spitz[23]

17. 36D-Chris Dodd[21]

18. 70H-Tate Hensley[13]

19. 22S-Brian Strane[14]

20. 20-Natalie Klemko[24]

21. 11D-Daniel Graumenz[17]

22. 17-Bryce Andrews[3]

23. 4-Jordan Paulsen[22]