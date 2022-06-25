Kory Crabtree Wins OVSCA Feature at Atomic Speedway

CHILLCOTHE, Ohio (June 24, 2022) — Kory Crabtree won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Friday at Atomic Speedway. Cole Duncan, Skylar Gee, Bryan Knuckles, and Brandon Wimmer rounded out the top five.
Ohio Valley Sprint Car Association
Atomic Speedway
Chillicothe, Ohio
Friday, June 24, 2022
Qualifying
1. 22-Cole Duncan[16]
2. A79-Brandon Wimmer[6]
3. 11C-Kory Crabtree[8]
4. 59-Bryan Knuckles[14]
5. 83X-Nate Reeser[1]
6. 99-Skylar Gee[24]
7. 101-Lachlan McHugh[10]
8. 2-Nathan Skaggs[12]
9. 22B-Ryan Broughton[21]
10. 42-Chris Garnes[20]
11. 4S-Danny Smith[23]
12. 08-Brandon Conkel[3]
13. 00H-Hunter Lynch[22]
14. 1B-Keith Baxter[18]
15. 12-Corbin Gurley[9]
16. 17-Reece Saldana[2]
17. 24-Lee Haskins[25]
18. A79A-Zach Veach[5]
19. 7A-David Dickson[4]
20. 40-Logan Fenton[26]
21. 4-Chris Smalley[19]
22. 5-Ben Webb[17]
23. 4XX-Bradley Ashford[7]
24. 5M-Charles Martin[13]
25. 51-Benny Hickel[15]
DNS: 4X-Cale Stinson
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22-Cole Duncan[2]
2. 101-Lachlan McHugh[3]
3. 59-Bryan Knuckles[1]
4. 00H-Hunter Lynch[5]
5. 7A-David Dickson[7]
6. 5-Ben Webb[8]
7. 51-Benny Hickel[9]
8. 42-Chris Garnes[4]
9. 17-Reece Saldana[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 83X-Nate Reeser[1]
2. 4S-Danny Smith[4]
3. A79-Brandon Wimmer[2]
4. 1B-Keith Baxter[5]
5. 2-Nathan Skaggs[3]
6. 4X-Cale Stinson[9]
7. 24-Lee Haskins[6]
8. 4XX-Bradley Ashford[8]
9. 40-Logan Fenton[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 99-Skylar Gee[1]
2. 11C-Kory Crabtree[2]
3. 08-Brandon Conkel[4]
4. 22B-Ryan Broughton[3]
5. 12-Corbin Gurley[5]
6. 4-Chris Smalley[7]
7. A79A-Zach Veach[6]
8. 5M-Charles Martin[8]
B-Main (12 Laps)
1. 4X-Cale Stinson[2]
2. 4-Chris Smalley[3]
3. 17-Reece Saldana[10]
4. 24-Lee Haskins[5]
5. 51-Benny Hickel[4]
6. 4XX-Bradley Ashford[8]
7. 5M-Charles Martin[9]
8. A79A-Zach Veach[6]
9. 40-Logan Fenton[11]
10. 5-Ben Webb[1]
DNS: 42-Chris Garnes
A-Main (30 Laps)
1. 11C-Kory Crabtree[1]
2. 22-Cole Duncan[5]
3. 99-Skylar Gee[6]
4. 59-Bryan Knuckles[4]
5. A79-Brandon Wimmer[8]
6. 4S-Danny Smith[7]
7. 2-Nathan Skaggs[14]
8. 101-Lachlan McHugh[3]
9. 08-Brandon Conkel[2]
10. 22B-Ryan Broughton[12]
11. 1B-Keith Baxter[11]
12. 17-Reece Saldana[18]
13. 4X-Cale Stinson[16]
14. 12-Corbin Gurley[15]
15. 83X-Nate Reeser[9]
16. 7A-David Dickson[13]
17. 24-Lee Haskins[19]
18. 4-Chris Smalley[17]
19. 00H-Hunter Lynch[10]
20. 51-Benny Hickel[20]