Jett Mann Scores First Career Feature Win at Butler

QUINCY, Mich. (July 16, 2022) — Jett Mann picked up his first career sprint car victory Saturday night at Butler Motor Speedway. Mann, from Goshen, Indiana, held off Logan Easterday and Quentin Blonde for the win. Mike Schumacher and Trey McGranahan rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, July 16, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7-Alex Aldrich[2]

2. 19-Jett Mann[1]

3. 17-Reece Saldana[3]

4. 24D-Danny Sams III[7]

5. 7N-Darin Naida[4]

6. 3-Kyle Locke[5]

7. 2A-AJ Aldrich[8]

8. 17S-Shelby Yeaples[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 87-Logan Easterday[5]

2. 24T-Mike Schumacher[1]

3. 86-Keith Sheffer Jr[4]

4. 42-Boston Mead[7]

5. 10B-Jason Blonde[8]

6. 88-Jimmy McCune[6]

7. 55-Matt Cogley[2]

8. 2L-Brady Locke[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4-Josh Turner[2]

2. 16C-Tylar Rankin[6]

3. 27QB-Quentin Blonde[1]

4. 27K-Zac Broughman[4]

5. 27-Trey McGranahan[5]

6. 1A-Mark Aldrich[7]

7. 29S-Marques Huffer[3]

A-Main (25 Laps)

1. 19-Jett Mann[2]

2. 87-Logan Easterday[4]

3. 27QB-Quentin Blonde[9]

4. 24T-Mike Schumacher[1]

5. 27-Trey McGranahan[15]

6. 7N-Darin Naida[13]

7. 27K-Zac Broughman[12]

8. 24D-Danny Sams III[10]

9. 7-Alex Aldrich[5]

10. 17-Reece Saldana[7]

11. 3-Kyle Locke[16]

12. 55-Matt Cogley[20]

13. 4-Josh Turner[3]

14. 42-Boston Mead[11]

15. 88-Jimmy McCune[17]

16. 16C-Tylar Rankin[6]

17. 86-Keith Sheffer Jr[8]

18. 1A-Mark Aldrich[18]

19. 2L-Brady Locke[23]

20. 17S-Shelby Yeaples[22]

21. 2A-AJ Aldrich[19]

22. 29S-Marques Huffer[21]

23. 10B-Jason Blonde[14]