Chapple Wins BOSS Feature at Lernerville

SARVER, Penn. (July 22, 2022) — Isaac Chapple won the Buckeye Outlaw Sprint Series feature Friday night a Lernerville Speedway. Steven Drevicki, Dallas Hewitt, Brian Ruhlman, and Carmen Perigo Jr. rounded out the top five. Greg Dabrosky topped Justin Clark for the Allegheny Sprint Tour win while Andy Priest won the RUSH Sprint Car Series main event.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, July 22, 2022

Buckeye Outlaw Sprint Series

1. 52-Isaac Chapple

2. 19-Steven Drevicki

3. 18-Dallas Hewitt

4. 49-Brian Ruhlman

5. 21-Carmen Perigo Jr

6. 5V-Jesse Vermillion

7. 2-A.J. Flick

8. 10-Saban Bibent

9. 41-Ricky Lewis

10. 88J-Joey Amantea

11. 0-Steve Irwin

12. 77-Dustin Smith

13. 53-Steve Little

14. 73-Blake Vermillion

15. 33-Jeremy Weaver

16. 5-Bob McMillin

17. 34-Parker Frederickson

18. 4K-Todd Burgurd

19. 22-Brandon Spithaler

20. 49C-Chad Ruhlman

21. 4J-Justin Owen

22. 13-Brandon Matus

23. 4JM-John Mollick

Allegheny Sprint Tour

Feature:

1. 88-Greg Dabrosky

2. 78-Justin Clark

3. 17K-Steven Kenawell Jr.

4. 27K-Jeremy Kornbau

5. 16-Jim Morris

6. 67-Ken Duke Jr.

7. 17-Owen Dimm

8. 21C-Jarrett Cavalet

9. 37-Bryce Norris

10. 75-Dylan Shatzer

11. 82M-Roman Jones

12. 52-Jeff Weaver

13. 4J-Jacob Gomola

14. 25-Jarrett Rosencrance

15. 5J-Logan Jones

16. X7-Andy Cavanagh

17. 42L-Lance Christie

18. 20M-Vivian Jones

19. 25G-Nolan Groves

20. 48-Jeff Bacha

21. 3-John Jerich

22. 17S-Shane Heath

23. 12G-Tommy Jasen

24. 80JR-Kyle Colwell

25. 9-Mariah Romig

26. 42-Jim Pattach

27. 10J-Jay Fry

RUSH Sprint Car Series

Feature:

1. 41-Andy Priest

2. 69-Brian Hartzell

3. 24-Gale Ruth Jr

4. 4J-John Mollick

5. 23-Charlie Utsinger

6. 12C-Amelia Clay

7. 19-Brandon Blackshear

8. 12-Ryan Fraley

9. 25-Nolan Groves

10. 9-Zach Morrow

11. 68-Chad Ruhlman

12. 20-Jeff Metsger

13. 43JR-Blaze Myers

14. 11-Don Blaney

15. 69X-A.J. MacQuarrie

16. 29-Brandon Shughart

17. 62-Brian Cressley

18. 57N-Tyler Newhart

19. 13K-Kevin Kaserman

20. 35-Jordan Hamilton

21. 1T-Ricky Tucker Jr.

22. 1-Zack Wilson

23. 15-Lacey Shuttleworth

24. 5B-Joe Buccola

25. 17-Trent Marshall