Reutzel Leads the 360 Knoxville Nationals Points After Thursday’s Preliminary Program

KNOXVILLE, Iowa (August 4, 2022) — Aaron Reutzel leads the point standings after the opening night of the 360 Knoxville Nationals presented by Great Southern Bank. Reutzel’s qualifying effort of fourth fastest in time trials, second place in his heat race, and third place in the feature event put him atop the standings over Aryton Gennetten, Thursday feature winner Sam Hafertepe Jr, Giovanni Scelzi, and Thomas Kennedy.

32nd Annual 360 Knoxville Nationals Presented by Great Southern Bank

Point Standings After Night #1

1. 8-Aaron Reutzel, 487

2. 3-Ayrton Gennetten, 479

3. 15H -Sam Hafertepe Jr., 478

4. 18-Gio Scelzi, 478

5. 21K -Thomas Kennedy, 465

6. 71-Cory Eliason, 464

7. 24W -Garet Williamson, 463

8. 83H -Justin Henderson, 463

9. 9-Chase Randall, 456

10. 9-Matt Juhl, 450

11. 88-Austin McCarl, 440

12. 95-Matt Covington, 440

13. 11M -Parker Price-Miller, 438

14. 14-Corey Day, 436

15. 36-Jason Martin, 436

16. 22X -Riley Goodno, 435

17. 20-Anthony Macri, 433

18. 26-Zeb Wise, 429

19. 75AU -Tyler Blank, 415

20. 44-Chris Martin, 413

21. 55T -McKenna Haase, 409

22. 53D -Jack Dover, 407

23. 91-Kyle Reinhardt, 404

24. 7C -Devin Kline, 402

25. 5A -Alex Vande Voort, 399

26. 45X -Kyler Johnson, 372

27. 23-Devon Dobie, 364

28. 17W -Shane Golobic, 361

29. 7M -Chance Morton, 360

30. 10P -Dylan Postier, 357

31. 3P -Sawyer Phillips, 357

32. 35-Skylar Prochaska, 356

33. 45-Rusty Hickman, 338

34. 13V -Seth Brahmer, 330

35. 26H -Scott Bogucki, 330

36. 9G -Ryan Giles, 326

37. 70-Calvin Landis, 326

38. 55B -Brandon Anderson, 321

39. 22-Ryan Leavitt, 320

40. 53-Joe Beaver, 317

41. 22W -Aaron Werner, 314

42. 24N -Nathan Mills, 313

43. 6C -Logan Calderwood, 307

44. 2-Alex Pettas, 306

45. 42-Sye Lynch, 305

46. 19-Wes Wofford, 305

47. 17-Matt Allen, 293

48. 4H -Cody Hansen, 277

49. 9M -Ricky Montgomery, 272

50. 10-Landon Britt, 259

51. 2P -Chase Porter, 230