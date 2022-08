Bowser Wins at Tri-City

FRANKLIN, Penn. (August 7, 2022) — Carl Bowser won the winged 410 sprint car feature Sunday night at Tri-City Raceway Park. A.J. Flick, Logan McCandless, Leyton Wagner, and Jack Sodeman Jr, rounded out the top five.

Tri-City Raceway Park

Franklin, Pennsylvania

Sunday, August 7, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 11-Carl Bowser

2. 2-A.J. Flick

3. 29M-Logan McCandless

4. 38-Leyton Wagner

5. 23JR-Jack Sodeman Jr.

6. 13-Brandon Matus

7. 6-Bob Felmlee

8. 35W-Jeremy Weaver

9. 33-Brent Matus

10. 22-Brandon Spithaler

11. 32V-Vivian Jones