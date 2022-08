Mark Smith Wins at Big Diamond

MINERSVILLE, Penn. (August 12, 2022) — Mark Smith won the sprint car feature Friday at Big Diamond Speedway. Jeff Halligan, Freddie Rahmer, Tyler Ross, and Kyle Moody rounded out the top five.

Big Diamond Speedway

Minersville, Pennsylvnia

Friday, August 12, 2022

Feature:

1. M1-Mark Smith

2. 45-Jeff Halligan

3. 8-Freddie Rahmer

4. 75-Tyler Ross

5. 99M-Kyle Moody

6. 23-Devon Borden

7. 6-Ryan Smith

8. 8D-Billy Dietrich

9. 38-Cory Haas

10. 11A-Austin Bishop

11. 28F-Davie Franek

12. 24T-TJ Greve

13. 91-Tony Fiore

14. 00-Chris Frank

15. 7-Timmy Buckwalter

16. 90-Jordan Givler

17. 1X-Chad Trout

18. 5-John Walp

19. 77K-Steve Kisamore

20. 16A-Aaron Bollinger

21. 99-Devin Adams

22. 44-Dylan Norris

23. 5T-Travis Scott

24. 35-Tyler Esh