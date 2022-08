Gee Wins OVSCA Feature at Portsmouth

PORTSMOUTH, Ohio (August 27, 2022) — Skylar Gee won the Ohio Valley Sprint Car Association feature Saturday night at Portsmouth Raceway Park. Gee, from Leduc, Alberta, Canada, drove from fourth starting position for his third victory of the 2022 season. Jamie Myers, Cole Duncan, Kory Crabtree, and Danny Smith rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Portsmouth Raceway Park

Portsmouth, Ohio

Saturday, August 27, 2022

Qualifying

1. 59-Bryan Nuckles, 13.576[2]

2. 35R-Ron Blair, 13.707[1]

3. 99-Skylar Gee, 13.748[19]

4. 00H-Hunter Lynch, 13.818[11]

5. 22-Cole Duncan, 13.833[22]

6. 4X-Bradley Ashford, 13.927[5]

7. 11C-Kory Crabtree, 14.003[10]

8. 83X-Nate Reeser, 14.057[14]

9. 7A-Dave Dickson, 14.067[3]

10. 24-Danny Smith, 14.184[6]

11. 1-Jamie Myers, 14.213[23]

12. A79-Todd Kane, 14.232[13]

13. 8D-Josh Davis, 14.305[4]

14. 08-Brandon Conkel, 14.394[17]

15. 1B-Keith Baxter, 14.503[7]

16. 9W-Lance Webb, 14.713[9]

17. 4-Chris Smalley, 14.809[16]

18. 4XS-Jackson Slone, 14.884[21]

19. 24L-Lee Haskins, 14.969[20]

20. 40-Logan Fenton, 15.119[18]

21. 5M-Eric Martin, 15.191[8]

22. 5-Ben Webb, 15.417[15]

23. 2-Nathan Skaggs, 15.442[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 00H-Hunter Lynch[1]

2. 24-Danny Smith[4]

3. 11C-Kory Crabtree[3]

4. 59-Bryan Nuckles[2]

5. 9W-Lance Webb[6]

6. 24L-Lee Haskins[7]

7. 5-Ben Webb[8]

8. 8D-Josh Davis[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22-Cole Duncan[1]

2. 35R-Ron Blair[2]

3. 1-Jamie Myers[4]

4. 08-Brandon Conkel[5]

5. 2-Nathan Skaggs[8]

6. 83X-Nate Reeser[3]

7. 4-Chris Smalley[6]

8. 40-Logan Fenton[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 99-Skylar Gee[2]

2. 4X-Bradley Ashford[1]

3. A79-Todd Kane[4]

4. 1B-Keith Baxter[5]

5. 7A-Dave Dickson[3]

6. 4XS-Jackson Slone[6]

7. 5M-Eric Martin[7]

A-Main (25 Laps)

1. 99-Skylar Gee[4]

2. 1-Jamie Myers[3]

3. 22-Cole Duncan[6]

4. 11C-Kory Crabtree[2]

5. 24-Danny Smith[8]

6. 35R-Ron Blair[5]

7. A79-Todd Kane[7]

8. 08-Brandon Conkel[11]

9. 83X-Nate Reeser[17]

10. 4X-Bradley Ashford[1]

11. 7A-Dave Dickson[15]

12. 5M-Eric Martin[21]

13. 5-Ben Webb[19]

14. 4-Chris Smalley[20]

15. 4XS-Jackson Slone[18]

16. 1B-Keith Baxter[12]

17. 9W-Lance Webb[13]

18. 00H-Hunter Lynch[9]

19. 2-Nathan Skaggs[14]

20. 24L-Lee Haskins[16]

21. 40-Logan Fenton[23]

DNS: 59-Bryan Nuckles

DNS: 8D-Josh Davis