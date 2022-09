Nienhiser Doubles Up at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (September 2, 2022) — Paul Nienhiser won the winged 410 sprint car feature Friday at Jacksonville Speedway. Cody Wehrle, Trevin Littleton, Joey Moughan, and Ryan Bunton rounded out the top five.

Nienhiser also won the winged 305 sprint car main event while Daltyn England won the midget car feature.

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, September 2, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 23B-Brian Bell[3]

2. 71M-Brent Crews[2]

3. 83-Colton Fisher[5]

4. 52F-Logan Faucon[4]

5. 56-Mitchell Davis[6]

6. 49-Josh Schneiderman[7]

7. 47-Korey Weyant[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[1]

2. 7A-Will Armitage[4]

3. 3B-Shelby Bosie[2]

4. 1T-Trevin Littleton[3]

5. 6R-Ryan Bunton[8]

6. 9-Tyler Duff[6]

7. 29-Brayton Lynch[7]

8. 44-Joey Moughan[5]

A-Main (25 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[3]

2. 23B-Brian Bell[1]

3. 83-Colton Fisher[4]

4. 3B-Shelby Bosie[7]

5. 6R-Ryan Bunton[6]

6. 56-Mitchell Davis[10]

7. 47-Korey Weyant[13]

8. 29-Brayton Lynch[14]

9. 1T-Trevin Littleton[9]

10. 52F-Logan Faucon[8]

11. 49-Josh Schneiderman[11]

12. 44-Joey Moughan[15]

13. 9-Tyler Duff[12]

14. 7A-Will Armitage[2]

15. 71M-Brent Crews[5]

16. 357-Ryan Edwards[16]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[7]

2. 1T-Trevin Littleton[6]

3. 7B-Bret Bunton[1]

4. 00-Matt Fair[4]

5. 00X-Ryan Patrick[2]

6. 41-Joe Jiannoni[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5H-Joey Moughan[2]

2. 27-Cody Wehrle[3]

3. 82-John Parker[5]

4. 14T-Evan Turner[4]

5. 99-Jarrett Weyant[6]

6. 8V-George Vaniter[1]

A-Main (20 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[1]

2. 27-Cody Wehrle[4]

3. 1T-Trevin Littleton[2]

4. 5H-Joey Moughan[3]

5. 00-Matt Fair[7]

6. 14T-Evan Turner[8]

7. 41-Joe Jiannoni[11]

8. 82-John Parker[5]

9. 7B-Bret Bunton[6]

10. 00X-Ryan Patrick[10]

11. 99-Jarrett Weyant[9]

12. 8V-George Vaniter[12]

Midget Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 18-Tyler Roth[1]

2. 42-Kevin Battefeld[4]

3. 19E-Daltyn England[7]

4. 51R-Thomas Harris[6]

5. 00-John Heitzman[3]

6. 9-Patrick Ryan[2]

7. 22K-Kelli Harter[5]

A-Main (15 Laps)

1. 19E-Daltyn England[1]

2. 18-Tyler Roth[3]

3. 51R-Thomas Harris[4]

4. 9-Patrick Ryan[6]

5. 22K-Kelli Harter[7]

6. 00-John Heitzman[5]

7. 42-Kevin Battefeld[2]