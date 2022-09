Varin Wins ESS Feature at Brewerton

BREWERTON, N.Y. (September 2, 2022) — Danny Varin won the Lucas Oil Empire Super Sprints feature Friday at Brewerton Speedway. Larry Wight, Davie Franek, Tommy Wickham, and Shawn Donath rounded out the top five.

Lucas Oil Empire Super Sprints

Brewerton Speedway

Brewerton, New York

Friday, September 2, 2022

Qualifying Flight A:

1. 1-Danny Varin, 12.713

2. 28f-Davie Franek, 12.886

3. 99L-Larry Wight, 12.941

4. 3-Denny Peebles, 13.037

5. 11j-Chris Jones, 13.053

6. 41r-Dalton Rombough, 13.338

7. 98-Joe Trenca, 13.353

8. 75-Tommy Wickham, 13.362

9. 61-Parker Evans, 13.881

Qualifying Flight B:

1. 53-Shawn Donath, 12.676

2. 7ny-Matt Farnham, 12.939

3. 10c-Paulie Colagiovanni, 13.018

4. 88c-Chad Miller, 13.199

5. 23-Tyler Cartier, 13.219

6. 7c-Dylan Swiernik, 13.227

7. 52-Scott Kreutter, 13.287

8. 33-Lacey Hanson, 13.308

9. 13-Keith Granholm, 13.709

Qualifying Flight C:

1. 17-Sam Reakes IV, 12.856

2. 45-Chuck Hebing, 12.903

3. 10x-Brad Nowotarski, 12.964

4. 66-Jordan Hutton, 12.994

5. 10-Jeff Cook, 13.135

6. 90-Matt Tanner, 13.159

7. 21b-Blake Warner, 13.174

8. 87-Jason Barney, 13.256

Qualifying Flight D:

1. 28-Jordan Poirier, 12.992

2. 22-Jonathan Preston, 12.993

3. 10h-Kelly Hebing, 13.144

4. 36-Matt Billings, 13.348

5. 4-Billy VanInwegan, 13.544

6. 91-Scott Holcomb, 13.619

7. 25h-Tyler Emmons, 13.746

8. 36b-Brian Preston, 14.533

Heat Race #1:

1. 28f-Davie Franek

2. 99L-Larry Wight

3. 01-Danny Varin

4. 3-Denny Peebles

5. 75-Tommy Wickham

6. 11j-Chris Jones

7. 98-Joe Trenca

8. 61-Parker Evans

9. 41r-Dalton Rombough

Heat Race #2:

1. 7ny-Matt Farnham

2. 53-Shawn Donath

3. 10c-Paulie Colagiovanni

4. 7c-Dylan Swiernik

5. 52-Scott Kreutter

6. 88c-Chad Miller

7. 23-Tyler Cartier

8. 33-Lacey Hanson

9. 13-Keith Granholm

Heat Race #3:

1. 17-Sam Reakes IV

2. 45-Chuck Hebing

3. 10-Jeff Cook

4. 10x-Brad Nowotarski

5. 90-Matt Tanner

6. 66-Jordan Hutton

7. 87-Jason Barney

8. 21b-Blake Warner

Heat Race #4:

1. 28-Jordan Poirier

2. 22-Jonathan Preston

3. 36-Matt Billings

4. 10h-Kelly Hebing

5. 91-Scott Holcomb

6. 4-Billy VanInwegan

7. 25h-Tyler Emmons

8. 36b-Brian Preston

Dash:

1. 7c-Dylan Swiernik

2. 3-Denny Peebles

3. 10h-Kelly Hebing

4. 10x-Brad Nowotarski

B-Main:

1. 88c-Chad Miller

2. 11j-Chris Jones

3. 4-Billy VanInwegan

4. 98-Joe Trenca

5. 61-Parker Evans

6. 23-Tyler Cartier

7. 66-Jordan Hutton

8. 87-Jason Barney

9. 13-Keith Granholm

10. 25h-Tyler Emmons

11. 33-Lacey Hanson

12. 21b-Blake Warner

13. 41r-Dalton Rombough

14. 36b-Brian Preston

A-Main:

1. 01-Danny Varin

2. 99L-Larry Wight

3. 28f-Davie Franek

4. 75-Tommy Wickham

5. 53-Shawn Donath

6. 10-Jeff Cook

7. 22-Jonathan Preston

8. 36-Matt Billings

9. 87-Jason Barney

10. 52-Scott Kreutter

11. 98-Joe Trenca

12. 3-Denny Peebles

13. 10x-Reese Nowotarski

14. 4-Billy VanInwegan

15. 90-Matt Tanner

16. 11j-Chris Jones

17. 91-Scott Holcomb

18. 7ny-Matt Farnham

19. 45-Chuck Hebing

20. 7c-Dylan Swiernik

21. 10c-Paulie Colagiovanni

22. 88c-Chad Miller

23. 10h-Kelly Hebing

24. 13-Keith Granholm

25. 28-Jordan Poirier

26. 17-Sam Reakes IV